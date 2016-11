Vaata, millised on olnud läbi aegade USA presidentide lemmikjoogid

«Presidendid joovad samadel põhjustel mis meiegi,» sõnas USA presidentide alkoholi joomisest ja selle mõjust raamatu kirjutanud Mark Will-Weber ajalehele Business Insider. «Vahel on see osa nende tööst, vahel sest nad tunnevad end üksikuna või stressis – on terve rida põhjuseid, miks inimesed joovad.»

Will-Weber on erinevate presidentide alkoholi eelistused kokku korjanud raamatuks.

USA esimene president George Washington oli viskijooja, nagu ka Andrew Jackson, Martin Van Buren, Zachary Taylor ja Andrew Johnson. Will-Weberi sõnul oli Johnson kord nii purjus, et kui ta jõudis Lincolni asepresidendina 1865. aasta avaüritusele, pidid teised ta lavalt ära tassima.

John Adams armastas hommikuid alustada kuiva siidriga. Ka William Hendy Harrisonile maitses see.

Will-Weberi sõnul oli Thomas Jefferson kord ostnud nii palju veini, et oleks peaaegu pidanud pankroti välja kuulutama.

James Madison, James Monroe, John Tyler, James K. Polt ja Ulysses S. Grant armastasid kõik šampanjat. Polk oli neist kõige tagasihoidlikum jooja.

John Quincy Adams, Millard Fillmore ja James Buchanan armastasid Madeira veini.

Franklin Pierce oli üks suurimaid viinasõpru Valges Majas. Ta suri 64-aastaselt maksatsirroosi.

Abraham Lincoln jõi ametisolemise ajal kõige vähem. Ka Rutherford B. Hayes, William Howard Taft, Benjamin Harrison ja Calvin Coolidge olid väikesed joojad.

Õlu maitses kõige enam James Garfieldile ja Grover Clevelandile.

Will-Weberi sõnul proovis karskusliikumine muuta ka Valge Maja alkoholivabaks, kuid Chester A. Arthur keeldus sellest.

William McKinley mõtles välja The McKinley’s Delight kokteili, mis koosneb viskist, magusast vermutist, kirsibrändist ja absindist.

Teddy Roosevelt kasutas Valge Maja aias kasvavat piparmünti, et teha oma kuulsat piparmündi-julep'i.

Woodrow Wilson ja Dwight D. Eisenhower nautisid Šoti viskit.

Kuigi Warren G. Harding oli kuiva seaduse ajal president, ei takistanud see tal klaasikese viski nautimist enne golfimängu.

President Herbert Hoover jõi kuiva martiinit ka kopsupõletiku ajal ja Franklin D. Roosevelt oli tuntud kokteiliarmastaja, eriti nende, mis sisaldasid džinni.

Üks Will-Weberi lemmiklugusid on Harry S. Trumanist, kes jõi pitsi Bourboni viskit igal hommikul.

President John F. Kennedy armastas erinevaid kokteile, lemmikuks pidas ta Bloody Mary kokteili.

Texasest päris president Lyndon B. Johnson jõi külma Texases pruulitud Pearli õlut.

Kuigi president Richard Nixonile maitses kallis Château Lafite Rothschild, serveeris ta oma külalistele tihtilugu odavamaid veine.

Kuni Gerald Ford töötas veel esindajatekojas, armastas ta lõuna ajal juua martiinisid. Presidendiks saades soovitas ta personal sellest kombest loobuda.

President Jimmy Carter ei joonud palju, seega kui ta kohus Nõukogude Liidu juhtidega, võttis ta hoopis klaasi valget veini viinapitsi asemel.

President Ronald Reagan jõi apelsinimahlast, viinast ja magusast vermutist kokku segatud kokteile.

George H. W. Bush jõi peaaegu kõike, nii viina kui õlut. Samas tema poeg George W. Bush ei joonud üldse ametis olemise ajal.

Tudengina armastas Bill Clinton juua kuiva siidrit segatuna õllega.

President Barack Obama on suur õllesõber. Tema ametis olemise ajal on Valge Maja pruulinud enda meeõlut.

Kuigi vastvalitud Donald Trump on endanimelise viina omanik ning tema perekonnale kuulub Trumpi veinitehas, on mees ise karsklane.