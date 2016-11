Kümme peamist viga, miks pannkoogid välja ei tule

Kasutad vananenud küpsetuspulbrit või pleegitatud jahu

Kahtlemata nõuab iga retsept kvaliteetseid tooraineid ning see kehtib ka pannkookide osas. Kuna küpsetuspulber vastutab pannkookide õhulisuse eest, siis pole mõistlik kasutada üle kuue kuu vanust pulbrit. Pleegitatud jahu all mõeldakse keemiliselt valgendatud jahu, millest on kadunud suurem osa vitamiine ja teisi toitaineid. See mõjutab jällegi maitset.

Segad tainast liiga palju

Tainast on lihtne «üle segada», et vältida selle tükiliseks jäämist. Mida rohkem segad, seda enam aktiveerub jahus leiduv gluteen ning tulemuseks on õhuliste pannkookide asemel nätsked. Sega koostisosad õrnalt kokku, kuniks kõik on segunenud ning ära lase väikestest klompidest tainas end heidutada. Tükiliste pannkookide ees ei tasu hirmu tunda, sest väiksed tükid kaovad küpsetamise käigus.

Teed taina liiga vara valmis

Söögisooda ja küpsetuspulber aktiveeruvad kohe, kui puutuvad kokku märgade koostisosadega. Seega ära tee tainast valmis liiga vara enne küpsetamist, sest tunni aja möödudes hakkavad kergitusained oma mõjukust kaotama.

Kasutad liiga väikest panni

Võimalusel võiks pannkookide jaoks olla eraldi, õhukese põhjaga pann, millel on hea küpsetada nii suuri kui väikseid pannkooke. Pannil, mida oled harjunud igapäevaselt kasutama, on võibolla servad juba kaldus ning koogitainas valgub seal laiali.

Kasutad küpsetamisel võid

See ei ole parim valik, sest võil on üsna madal suitsemispunkt. Tasub valida neutraalse maitsega õli, näiteks rapsiõli või viinamarjaseemneõli. Kui asud küpsetama, siis hõõru õli pannil paberrätikuga laiali, et pann oleks võrdselt õliga kaetud – nii saad vältida kookide kleepumist panni külge.

Keerad koogi ümber liiga vara või liiga tihti

Kuigi koogid on ahvatlevad, on küpsetamisel võtmesõnaks kannatlikkus. Kõige lihtsam nipp aru saada, kas kook on ühelt poolt küpsenud, on väikeste õhumullide ilmnemine koogi pinnal. Kooke peab ringi keerama ka ainult ühe korra.

Küpsetad valel temperatuuril

Kui pannkookide põhjad on tumedad, kuig koogi pinnal ei ole õhumulle, on see märk liiga kõrgest temperatuurist. Kui õhumullid on moodustunud, kuid kook pole veel kuldpruun, on järelikult temperatuur liiga madal. Reguleeri seda vastavalt koogi värvusele.

Esimest kooki ei maitsta

Esimene kook peaks olema testimiseks, kas on vaja midagi tainale lisada või kas temperatuur on sobiv. Kui need asjad pole esimese koogi puhul paigas, siis vaevalt ülejäänud koogidki paremad tulevad.

Tainal ei lasta veidi seista

Tainast ei tohiks jätta küll tunniks või rohkemaks ootele, kuid on hea idee lasta sel 5-10 minutit seista. See annab gluteenile aega seguneda teiste ainetega ning väldib võimalust saada küpsetamisel nätsked või tihked koogid.

Sööd pannkooke koos magustatud siirupi või moosiga

Siirupid ning poest ostetud moos on väga suhkrurikkad ning võivad sisaldada ka värv- ning säilitusaineid. Lisaks paned ju tainasse nagunii suhkrut. Kuna su pannkoogid väärivad parimat, söö neid koos värskete marjadega.