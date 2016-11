Apple on sunnitud osad hitt-telefonid remonti kutsuma

Apple vahetab tasuta välja ajavahemikus 2015 september ja oktoober toodetud iPhone6S akud, teatab Guardian.

Pühapäeval avalikustatud teates annab Apple teada, et väga väike osa iPhone 6S võivad end ootamatult välja lülitada. «Kui teie iPhone6S on mõni vigastus, näiteks pragunenud ekraan, mis raskendab aku vahetamist, siis see tuleb enne korda teha. Mõnel juhul võib see kaasa tuua lisakulusid,» seisab ettevõtte teates.

Kas iPhone6S on vajab akuvahetust, saab kontrollida Apple esindustest või autoriseeritud teeninduskeskustest. Mobiilifirmad selles programmis ei osale

Apple lubab hüvitada kulud neile kasutajatele, kes juba on selle vea tõttu ise akud välja vahetanud.