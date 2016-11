Coca-Cola jõulureklaam on inimesed vihale ajanud

Coca-Cola tänavune jõuluveoauto jõudis vaatajateni alles hiljuti ning kuigi esialgu tekitas see vaatajais mõnusa jõulutunde, siis ei läinud kaua aega, kui tähelepanelikumad silmad ka ühe muudatuse sealt leidsid, vahendab Mirror.

Kuigi reklaami pole aastate jooksul väga muudetud, siis otsustati sel aastal kaotada reklaami lõpus ära karastusjoogist lonksu võttev jõuluvana. See aga ajas vihale hulga inimesi, kes leidsid, et liigutav jõuluvana on üks kõige olulisemaid osasid Coca-Cola jõulureklaamis.

Twitteri kasutajad leidsid, et liigutava jõuluvana puudumine võtab reklaamilt kogu jõulumeeleolu.