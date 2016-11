Hinnavõrdlus: kui suured käärid laiutavad Rimi ja Säästumarketi hindade vahel?

Rimi ja Säästumarketi kontseptsioonid on suhteliselt erinevad ning küllap kehtib sama klientuuri kohta. Kui Säästumarketit nimetatakse odavpoeks, siis Rimit pigem mitte. Ometi on tehtud otsuss, et tuleval aastal ehitatakse Säästumarketid ümber mini-Rimideks.

Siiski on Rimi juhatus andnud lubaduse, et Säästumarketi n-ö lemmiktooted jäävad mini-Rimidesse alles, ka säilib seal senine odavpoe hinnapoliitika. Tarbijatoimetus koostas kahe poe kohta hinnavõrdluse, kust selgus, et hinnaerinevused pole enamasti suured, jäädes paari kuni mõnekümne sendi juurde.

Suure erinevusena paistis silma mango kilohind, mis oli Säästumarketis üle poole soodsam. Samuti erinevad suuresti pähklite ja mandlite kilohinnad, mil erinevus ulatub üle kümne euro kilo kohta.

Kaheksa Säästumarketi kauplust pannakse alates 2017. aastast jäädavalt kinni. Sulgemine ootab ees Tallinna Marja, Tabasalu, Tartu, Valga, Jõhvi, Viljandi, Kuressaare ja Pärnu Papiniidu kauplusi. Ülejäänud senised Säästumarketid ehitatakse ümber mini-Rimideks.

*hinnad 20.-21.11. seisuga Tallinna Tornimäe mini-Rimis ning Läänemere tee Säästumarketis