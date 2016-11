Igal neljandal eestlasel jääb inimväärseks eluks raha puudu

1012 eestlase käest saadud vastused näitavad, et:

73 protsentil eestlastel on esinenud elus perioode, mil nad ei ole võimelised oma võlgu tasuma.

35 protsenti ei suuda lubada endale ettenägematuid kulutusi ning 53% ei säästa regulaarselt raha.

59 protsenti vastanutest usub, et neil on võimalik oma majanduslikku olukorda elu jooksul oluliselt parandada.

Uuringu kokkuvõte. / Intrum Justitia AS

Uuringut läbi viinud firma Intrum Justitia AS juhataja Ivar Tammemäe sõnul näitavad uuringu tulemused, et Eestis on siiani paljud majapidamised hädas arvete tasumisega ning on pidanud selleks viimase kuue kuu vältel raha laenama. «Meie enda andmed näitavad lisaks, et inimesed, kes alustavad laenamisega noorelt, kipuvad sama harjumuse küüsi jääma ka hilisemas eas.»

35 protsenti eestlastest on viimase 12 kuu jooksul jätnud tasumata vähemalt ühe arve. Euroopas keskmiselt jättis vähemalt ühe arve tasumata 44 protsenti elanikkonnast, halvima maksedistsipliiniga paistab silma Kreeka 76 protsendiga. Peamiseks põhjuseks on maksejõuetus.

«Sellised numbrid on murettekitavad nii makseraskustes leibkondadele, kuid ka ettevõtetele, kel jääb saamata teenitud tulu. See pärsib nii töötajatele palga maksmist kui ka ettevõtete kasvu ja investeeringuid,» kommenteeris Tammemäe.

Uue negatiivse trendina rahaasjade planeerimisel tõid uuringus osalejad välja e-kaubanduse. Viiendik märkis, et internetis ostmise lihtsus paneb rohkem ostma ja nii ka rohkem raha kulutama.

79 protsenti vastanutest kinnitas, et noored peaksid koolis õppima rohkem leibkonna majandamist ning pea pooled soovivad, et oleks seda ka ise koolis rohkem õppinud.

Tulemused selgusid krediidikorraldusteenuseid pakkuva kontserni Intrum Justitia äsja valminud iga-aastasest Euroopa Tarbijate Maksekäitumise uuringust. Küsitlusel osales 21 317 tarbijat Euroopa 21 riigist, vastates nende maksekäitumist puudutavatele küsimustele. Eestist osales uuringus 1012 inimest.