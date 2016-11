Tasub teada: kuidas varjatud reklaamide abil inimestega manipuleeritakse

Reklaami tunneb igaüks ära: see kutsub selgesõnaliselt tarbima konkreetset teenust või toodet, kirjutab TFBank laenukool. Varjatud reklaamiga on aga juba keerulisem, näiteks telesaatesse sobitatuna ei torka see nii teravalt silma.

Seetõttu ei pruugi me alati teadlikud olla, et meile midagi müüakse. Mõju avaldub alles poes ning ka siis ei saa alati aru, kust tekkis mõte millegi ostuks. Leidub mitmeid levinud taktikaid, kuidas nii Eestis kui välismaal tehakse telesaadetes varjatud reklaami.

Õigel ajal õigesse kohta paigutatud toode

Seda ilmselt kõige levinuimat võtet nimetatakse tootepaigutuseks. Saade viiakse läbi mõnes kindlas kohas või kasutades mõnda konkreetset toodet või teenust. Näiteks hoiab populaarse sarja tegelane hoolega käes söögitopsi ning naudib selle sisu. Vahel on toode paigutatud peenetundelisemalt ning näed seda kaamera ees paar korda vaid vilksamisi. Vahel mainitakse juurde, miks on see toode või teenus hea, kuid üldiselt jäetakse seoste loomine vaataja hooleks. Eeldusel, et tegemist on eduka tootepaigutusega, märkad edaspidi poes seda toodet teiste seas esimesena.

Brändi nimi tuleb juhuslikult jutuks

Selle taktika puhul kasutatakse suust-suhu meetodit. Üks tegelane kirjeldab teisele, kus ta käis või mida kasutas ning jätab mulje, nagu see oleks tema igapäevaelu osa või sellest ihaldusväärsemat pole. Kui tegu on justkui teletegelaste jutu loomuliku osaga, saab see toode või teenus koha ka meie mõtetes. Lihtne näide: kui raha poleks probleemiks ja sa oleksid teismeline, siis milline telefon peaks sul kindlasti olema? Kas see vastus tuli automaatselt või hakkasid kõigepealt erinevaid brände nende näitajate poolest võrdlema?

Autoriteet on vaimustuses

See taktika sarnaneb eelmisega, kuid esitlejaks on tunnustatud inimene üksi, kes jätab mainimata, et tegu on reklaamiga. See paljude seas imetletud inimene ei piirdu ainult toote või teenuse mainimisega, vaid esitleb seda pikemalt või tihedamini, kirjeldab oma kogemust ega hoia kiidusõnu tagasi. Tema sõnad võivad olla kaalukama tähtsusega ning soovitus mõjub positiivsemalt ja usaldusväärsemalt kui muu reklaamiklipp.

Tavaline inimene ebatavalise elustiiliga

Seda kohtab rohkem välismaa saadetes, kus inimese amet ei ole kooskõlas tema elustiiliga. Näiteks sarjad noortest inimestest, kes saavad endale lubada suurlinna südames asuva korteri üürimist. Nii luuakse illusioon, et suurde linna kolides sellist korterit üleval pidada pole probleem. Leidub ka ekstreemsemaid näiteid, näiteks tõsielusaated, mille osalised on tavalised inimesed, kes elavad tõelises luksuses. Siinkohal jäetakse mainimata, et osalised saavad rahalist tuge saate sponsoritelt.

Kuidas vältida varjatud reklaami mõjusid?

Varjatud reklaami ei saa edasi kerida ega vahele jätta, vaid see ümbritseb meid kõikjal. Kuna see kõnetab positiivsete seoste abil pigem meie alateadvust kui ratsionaalset mõistust, ei pruugi me oste alati mõistlikult hinnata. Telesaadetest nähtu põhjal võime oma rahalisi võimeid üle hinnata ning püüelda elustiili poole, mis tegelikult pole meie oludes reaalsed.

Esimese vastumeetmena tasub ostuotsustele alati kriitiliselt otsa vaadata, eriti kui tegemist on uue toote või teenusega. Kas sul ikka on seda vaja? Kui jah, siis millised on olemasolevad alternatiivid?

Teiseks jälgi mõttega, mida sulle esitletakse. Tähelepanelikumalt vaadates märkad näiteks, et inimesed ei istu lihtsalt kohvikus, vaid selja taga on kohviku logo, jooki kallates on toote silt kaamera poole jne. Peagi avastad, et varjatud reklaam hakkab iseenesest silma.