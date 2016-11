18 riiki, kus kodumaalt lahkunutel on parim elada

Tulemuste järgi anti igale riigile teatud arv punkte, parimad riigid tõi uuringust välja Business Insider.

18. Ecuador – väike Lõuna-Ameerika riik, kus kõige rohkem punkte andsid inimesed oma õnnetunde eest.

17. Luksemburg – tuntud kui finantsi ja pankurite riik. Selles uuringus sai riik aga kõige rohkem punkte turvalisuse eest.

16. Austraalia – see on populaarne koht eurooplastele, kes otsivad paremat elu. Oma parimad punktid sai Austraalia vabaaja veetmise võimaluste eest.

15. Prantsusmaa – majanduslikult euroopa kolmandas riigis elajatele meeldib enim sealne tervishoiusüsteem.

14. Portugal – paljude eurooplaste jaoks on see populaarne puhkuse sihtkoht. Aga Portugal on hinnatud ka uut elukohta otsivate inimeste seas, sest seal on mitmeid häid vabaaja veetmise viise.

13. Uus-Meremaa – nagu Austraalia, on sealgi palju uut algust otsivaid inimesi. Kõrgeimad punktid sai see riik aga inimeste isikliku õnnetunde lahtris.

12. Kanada – kuigi turvalisuse eest sai Kanada neljanda koha, ei piisanud sellest, et mahtuda kümne parima riigi hulka.

11. Lõuna-Korea – see paik ei tundu just koht, kuhu inimesed läheksid uut elu otsima, aga need, kes seda on teinud naudivad kvaliteetset elu ja tunnistavad, et seal on väga head transpordi ja reisivõimalused.

10. Šveits – poliitiliselt neutraalne ja iseseisev. See riik saab pea alati erinevates uuringutes kõrgeid punkte oma elutingimuste eest, ka seekord pole teisiti. Suurim skoor saadi reisimise ja transpordi vallas.

9. Saksamaa – Euroopa majanduskeskus. Saksamaa pealinn Berliin meelitab eriti kohale noori inglasi. Oma kõrgeimad punktid sai see riik tervishoiu eest.

8. Singapur – väike linnriik on kuulus on finantskeskuskliku olemuse poolest, aga see on ka koduks paljudele oma kodumaalt lahkunutele. Immigrandid elavad seal maal aga hästi, sest Singapur sai esikoha just transpordi ja reisimisvõimaluste poolest.

7. Tšehhi – järgmine koht, mis ei tundu ehk kõige ilmselgem, aga oma kõrged punktid said nad just reisimise ja transpordi vallas.

6. Malta – parimate vabaaja veetmise võimalustega on see Vahemere saar Euroopa arvestuses kolmas.

5. Costa Rica – vihmametsaga kaetud väikeriik Kesk-Ameerikas on elukoha vahetajatele paradiis, sest sai isikliku õnnetunde kategoorias esimese koha.

4. Hispaania – ilusad rannad, soe ilm, ja rahulik elutempo muudavad selle riigi uutele inimestele meelepäraseks sihtkohaks. Parimad punktid sai Hispaania vabaaja veetmise võimaluste eest, milles jäi teiseks.

3. Jaapan – üks suurima majandusega riike on ühtlasi ka hea koht uut elukohta otsivatele inimestele, sest seal on turvaline ja head tervishoiu- ning transpordivõimalused.

2. Austria – see väike Kesk-Euroopa riik sai parimad punktid tervishoiu vallas.

1. Taiwan – selles riigis on uuringu järgi parim elada, sest sai kõrgeid punkte igas kategoorias, kõige kõrgema, teise koha, sai Taiwan aga tervishoiu eest.