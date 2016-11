11 ootamatut kulutust, mis kaasnevad lapse saamisega

Mööbli ostmine pole aga sugugi ainus suur kulutus, planeerimata arstivisiidid ja ka suurenevad kommunaalarved annavad juba rahakotile paraja põntsu. Kuigi igaühe kogemus on erinev, saab Business Insideri kokku pandud nimekirjast mingigi ettekujutuse.

Mugavuse hind

Üks Business Insideri poolt küsitletud isadest arvas, et ta ei jäta ka pärast poja sündi poes hindade võrdlemist. «Mulle meeldib mõelda, et olen säästlik šoppaja ja leian alati parima hinna. Aga kui sa kannatad unepuuduse käest ja kodus on nuttev laps, siis ostad selle, mis on kõige lihtsamini kätte saadav,» ütles ta. Enamjaolt pole kõige lähemates kohtades kõige odavamad hinnad, aga see ei määra enam midagi, kui sul kiire on.

Pudelid

Mõni lutipudel osta polegi nii kallis, aga mis siis kui pead neid ostma väga mitut erinevat tüüpi? Sama lapsevanem tõi näiteks olukorra, kui nad pidid ostma hunniku erinevaid pudeleid, enne kui leidsid sellise, kust laps oli nõus jooma.

Kommunaalarved

Öeldakse, et beebi peab kandma kihi võrra rohkem riideid, kui sa ise, maja soojemaks kütmine annab aga rahakotile juba tunda. «Ma polnud kunagi mõelnud, et beebi majja toomine mõjutab kuidagi ka kommunaalarveid,» ütles teine Business Insideri poolt küsitletud isa. «Mina ja mu naine oleme üsna kuumaverelised ja meile meeldib, kui kodus on aastaringselt jahe. Kui poeg jõulude ajal sündis, oli meie maja väga külm, see pidi koheselt muutuma. Nüüd maksame me elektri eest poole rohkem ning vee eest kolmandiku jagu rohkem,» lisas ta.

Lapsehoid

Paljud vanemad teavad, et lapsehoid on kallis teenus, mõnele võib see siiski üllatusena tulla. Mõnikord võib mitme lapse lasteaia või –hoiu peale kuluda samapalju raha kui elamispinna üürimiseks.

Imetamisvahendid

Kuigi imetamine on loomulik osa elust, siis vahendid, mis teeksid selle mugavaks ja sobilikuks ka uue aja emadele maksavad omajagu. Imetaval emal on vaja rinnapatju, pudeleid, kuhu aegajalt piima varuda, säilitamiseks kotte ja nii edasi. Pikas perspektiivis on oma piimaga toitmine siiski odavam, kui asenduspiimaga toimetamine.

Beebiriided

Beebid kasvavad väga kiiresti ja mõnikord oma riiete jaoks lausa liiga kiiresti. Mõne aja tagant riideid sorteerides võid avastada, et asjad on väikseks jäänud enne, kui need üldse lapsele selgagi jõudsid panna. Kui sul pole tuttavate käest või mujalt saada tasuta või odava hinnaga beebiriideid, siis ilmselt läheb kogu beebigarderoob päris kalliks maksma.

Raseda riided

Juba enne lapse sündi on vaja teha kulutusi, mille peale varem ehk ei tulnud. Rasedate riietel pole pea kunagi allahindlusi, sest neid on vaja igal hooajal, samamoodi ka rinnahoidjatel, millega saaks imetada – ka nende kvaliteet pole alati kiita, seega tuleb ost uuesti teha.

Kiirsöök

Kuna keskendutakse vaid lapse heaolule, siis unustatakse tihti ennast ära. Külmkapist ei leia midagi asjalikku, sest poes pole vahepeal käidud ja toitu ei ole ka keegi jõudnud teha. Nii saavadki oma osa perekonna sissetulekust kõikvõimalikud kiirtoidukohad.

Puhkus

Olenevalt kumb vanematest on kodus, tahab nii mõnigi kord ka teine osa saada lapse kasvatamisest ja nii mõnigi kord tuleb selleks palgata puhkust võtta. Selleks, et palgata puhkus väga rahakotile ja kuu eelarvele ei mõjuks, võiks olla varasemalt juba sääste kogutud.

Arsti juurde

Kuigi Eestis ei pea arsti juures käimise eest üldjuhul maksma, siis aeg ja ravimid, mis lapse tervise alla lähevad, annavad ka rahakotile tunda.

Aeg

Ükskõik, kui palju moodsaid asju sa ka ei ostaks, siis titad on ikka aeganõudvad. Paljud vanemad peavadki kõige suuremaks kuluks just aega – sa ärkad varem ja jõuad koju hiljem, raske on leida aega, et üksida vetsu minna. Aga nagu ikka, see kõik on seda väärt!