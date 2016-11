Saksa pilootide streik nörritab ka Eesti reisijaid

Homme jäävad streigi tõttu ära Tallinn-Frankfurt lennud kell 6.05 ja 18.20 ning Frankfurt-Tallinn väljumised kell 13.20 ja 20.45.

Need on väljumised, mille mittetoimumisest on Tallinna lennujaam teadlik. Edasiste väljumiste kohta tasub reisijatel uurida Lufthansa kodulehelt.

Ära jäävad homme ka Frankfurt-Riia väljumised kell 13.05 ja 00.35, teatab mixnews. Aga ka Riia-Frankfurt väljumised kell 6.40 ja 14.05.

Pilootide streigi tõttu jääb homme ära 876 Lufthansa lendu ning streik puudutab u 100 000 reisijat.

Saksa pilootide ametiühing Vereinigung Cockpit nõuab streikides paremaid palgatingimusi.