Jõuluajal ei tohi unustada lastele suunatud reklaamide erinõudeid

Kujundades laste kingisoove läbi turundustegevuse, tuleb ettevõtjail meeles pidada, et lastele suunatud reklaamidele kehtivad mitmed nõuded. Sihtrühm «lapsed» on määratletud üsna laialt ning eraldi nõuded kehtivad kuni 18-aastastele lastele ja noortele suunatud reklaamile.

Lastele suunatud reklaami määratlemisel, tuleb hinnata nii reklaami teostust, kujundust ja väljenduslaadi kui ka määratleda objektiivselt reklaamitava toote või teenuse sihtgrupp või tarbijamängus lubatavate auhindade sihtgrupp. Juhul kui sellisel hindamisel leiab kinnitust seotus lastega, on vajalik järgida ka lastele suunatud reklaami nõudeid.

Kindlasti ei tohi reklaam sisaldada pöördumist lapse poole, millega teda otseselt või kaudselt kutsutakse üles nõudma teiselt isikult reklaamitava kauba omandamist või õhutada last iseseivale ostule. Kaudse üleskutsena mõjuvad näiteks ka soodsatele hindadele viitamine, reklaamitavate toodete kogumisele õhutamine või üleskutse nendega mängimisele.

Oluline on, et reklaam ei tekitaks lastes tunnet, et mingi kauba või teenuste ostmine muudab ta teistest paremaks või selle puudumisel on vastupidine mõju.

Tähelepanelik tasub olla klassikalise jõuluvana ja päkapikkude teemal. Kirjad jõuluvanale ja usk päkapikkudesse on jõulueelsel ajal sageli läbivaks ideeks nii lastele kui täiskasvanutele suunatud reklaamides. Lastele suunatud reklaam peab arvestama nende east tuleneva kehalise ja vaimse eripäraga. Sageli võib sellise temaatikaga lapsehäälne reklaam kõnetada last ka juhul, kui reklaami sihtgrupiks ei ole peamiselt lapsed.

Kuna perede väärtushinnangud ning materiaalsed võimalused on erinevad, võib lastel selliste reklaamide mõjusfääris tekkida alaväärsustunne. Selline tegevus on reklaamiseaduse kohaselt keelatud.

Kaupluste kliendilehtede koostamisel palub amet arvestada ka asjaoluga, et alkoholi reklaam on keelatud trükises, mis on suunatud peamiselt lastele ja trükise leheküljel, kus avaldatakse peamiselt lastele suunatud teavet.

Eespool nimetatud nõuded kehtivad ka lastele suunatud teenuste ja sündmuste reklaamile, näiteks kultuurisündmused, jõulumaad, teemapargid, peopaigad, töötoad jms.

Lisaks eeltoodule tuletab amet meelde, et seaduse järgi on reklaam keelatud koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse kasutuses olevates ruumides (välja arvatud õppe- ja kasvatustöö välisel ajal, kui seal toimub üritus täisealistele). Nimetatud kohtades võib aga reklaamida lastele suunatud üritusi, huvihariduses osalemise ja edasiõppimise võimalusi ning lapse käitumist avalikes huvideks suunavat reklaami.

Lastele suunatud reklaami regulatsioon on sätestatud reklaamiseaduses ning tarbijakaitseseaduses. Sätete sisu paremaks mõistmiseks ning nõuete ühetaoliseks täitmiseks on tarbijakaitseamet koostanud soovitusliku juhendi. Lisaks on amet meelsasti nõus ettevõtjaid reklaamikampaaniate väljatöötamisel nõustama. Kui valmiskampaania läheb lastele suunatud reklaami nõuetega vastuollu, on seda sageli võimalik korrigeerida nii, et kampaania katkestamine ei ole vajalik.