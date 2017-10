Kaart: parimad maiustamiskohad Eestis

Üleskutsele, et kuhu viiksid oma välismaalasest sõbra maiustama tuli vastuseid nii Tallinna kui ka ülejäänud Eesti söögikohtade kohta. Toodi välja nii kohvikuid, mille menüüsse kuuluvad vaid magustoidud ja koogid, kui ka restorane, kus pärast pearooga on mõnd imehead magustoitu saadud.

Kõige enam mainimist sai Tallinnas asuv kohvik Komeet, Tartus Werner ja Võrus Katariina kohvik.

Viljandi kohvikutest toodi korduvalt välja Fellini kohvikut ja Pärnu kõige populaarsemaks kohvikuks peetakse Supelsaksasid.

Restoranidest leidsid lugejad, et Tallinnas asuva Kolme Sibula tiramisu on linna parim, NOA restorani magustoit Tropic on lausa nii hea, et selle see võiks ühe lugeja sõnul olla tema viimane magustoit.

Teisel pool väinasid on kuulsust kogunud Gospa lumepallisupp. «Jumalik,» kirjeldas maiustaja.

Hea lugeja, anna teada endale meelde jäänud maiustamiskohad kommentaariumis või tarbija@postimees.ee