Kaheksa asja, mille peaksid lapse toast kohe välja viskama

Lapse tuppa kipub alatasa mänguasju, joonistustarbeid, raamatuid ja palju muid tarbeid aina juurde siginema, kirjutab RealSimple. Küll aga ei tunne laps kindlasti nende kõigi vastu huvi, mitmed asjad on juba ammu katki või vormist väljas ning lõpuks polegi nendega muud peale hakata kui minema visata.

Et teha lapse tuppa rohkem ruumi ning vabaneda ebavajalikest asjadest, vaata järgmist nimekirja ning tee selle järgi muudatused.

Lapse toast võib külma südamega minema visata:

Räbaldunud pehmed mänguloomad. Kui laps asub mõne puhul protesteerima, tee talle selgeks, et vanade mänguasjade arvelt on vaja ruumi teha uutele kingitustele.

Lauamängud või pusled, millel on osa tükke puudu. Tegu pole enam täisväärtusliku mänguasjaga ning on vähe tõenäoline, et see lapse käes enam palju kasutust leiab. Lauamänge kingitakse kindlasti veel juurde.

«Aegunud» nipsasjakesed, mille vastu on laps huvi kaotanud. Näiteks mõni kunagise lemmiktegelasega võtmehoidja. Vaevalt laps igapäevaselt võtmeid kaasas kannab. Kui ta võtmehoidjat tulevikus reaalselt vaja on, siis on vähetõenäoline, et ta Angry Birdsi oma eelistab.

Lasteraamatud, millel pole sentimentaalset väärtust. Lapsed kasvavad kiirelt asjadest välja. Kui omad mõnda beebilikku raamatut, siis vaevalt viieaastane laps seda enam sirvida tahab. Anna need edasi mõnele tuttavale, raamatukogu lastenurka või taaskasutuskeskusse.

Väikseks jäänud jalanõud. Siin pole küsimustki – pole enam mingit võimalust, et lapsele väikseks jäänud kingad enam kunagi jalga läheks.

Katkised mänguasjad. Kui sa ei taha, et laps end mõne purunenud mänguasjaga ennast vigastaks, viska need parem minema.

Tühjaks saanud või ära kuivanud markerid, pastakad jm. Tegu on toas kasutult ruumi võtvate asjadega. Võta korraks aega ja tee inventuur, millised joonistustarbed veel töötavad ning millised võib südamerahuga ära visata.

Paariliseta sokid. Sokid pole nõnda kallis kaup, et üksikuid sokke tingimata alles peaks hoidma.