Inkassoabi tegevus tekitab küsimusi

«Kas inkassofirma nõuab Sinult arusaamatuid ja ulmelisi summasid? Inkassoabi aitab. Professionaalsed ja kogenud juristid abistavad ja nõustavad Sind inkassofirmaga suhtlemisel. Vastame Sinu eest inkasso kirjadele ja nõuame neilt nõudesummade tõendamist. Anname nõu ja juhiseid selle kohta, kui inkassofirma on seadust rikkunud (oma kogemusele tuginedes võime öelda, et seda tuleb tihti ette),» lubab Inkassoabi oma kodulehel.

Abipakkujast ettevõtte taga seisab aga Artur Fjodorov, kellele kuulus muuhulgas mullu sügisel pankrotistunud ehitusfirma E&G, mis jäi toona alltöövõtjatele võlgu miljoneid eurosid.

Ühtlasi on ettevõte alustanud «kodusõda» just Julianus Inkassoga, kelle vastu plaanitakse esitada ühishagi, milles nõutakse valeandmete levitamise lõpetamist ja tekitatud kahju hüvitamist. «Inkassoabi on oma tegevuse käigus saanud teavet selle kohta, et Julianus Inkasso avaldab süstemaatiliselt maksehäireregistrites võlgade kohta ebatõeseid andmeid ning samas keeldub inimeste pöördumisele vastamast ning väidetavate võlgade kohta selgitusi andmast,» tõi Fjodorov välja hagi põhjuse.

Tema sõnul on võlanõude esitamise vastu huvi üles näidanud 253 inimest, kuid neid, keda üleskutse puudutada võiks, on tema hinnangul tuhandetes. Nõue plaanitakse esitada tuleva aasta alguses pärast seda, kui hagi esitamiseks on registreerunud tuhat inimest. «Seadusest tulenevalt on isikul õigus nõuda enda kohta valeandmete levitamise lõpetamist ja sellega tekitatud kahju hüvitamist,» lisas Fjodorov.

Julianus Inkasso tegevjuht Ülar Maapalu seevastu kinnitas, et neil pole olnud ühtegi rikkumist isikuandmete kaitse nõuete ega tarbijate õiguste osas. «Meie eesmärk on tuua oma klientidele raha tagasi ning meie arvates on tegemist järjekordse juurahuvilise kuulsusejanuga,» tõdes ta.

Ka Eesti võlausaldajate liidu tegevjuht Marie Rosin nentis, et kuna Julianus on võlausaldajate esindaja, siis ei ole nad neid nõudeid õhust välja mõelnud, vaid nõuavad võlgnevusi sisse oma klientide poolt edastatud andmete põhjal. «Tihti võib juhtuda, et võlausaldaja on aastaid ise püüdnud tulemusetult võlga kätte saada, kuid seejärel on loobunud ja andnud sissenõude menetluse üle oma esindajale,» lisas ta.

Rosin rõhutas, et kui ka võlgnevus aegub ja seda ei saa enam sisse nõuda, ei tähenda see seda, et võlgnevust ei ole olnud. «Ka Inforegister näitab nõudeid, mis on aegunud, kuid mida sisse ei nõuta just aegumise tõttu, samas ei välista see mingilgi moel fakti, et võlgnevus mingil ajahetkel tekkis ja tasumata jäi. Selliseid tasumata nõudeid on ainuüksi Inforegistris rohkem kui pool miljardit eurot,» rääkis ta.

Rosina kogemus Artur Fjodoroviga näitab, et mehe mitme pankrotti läinud ettevõtte pärast on paljud võlausaldajate kliendid oma rahadest ilma jäänud. «Viimane oli E&G, millel jäi võlanõudeid üles miljonite eurode väärtuses. Kui meile tuleb mõni uus nõue, mis varem ei ole tema ettevõtte vastu sisse tulnud, siis võib peaaegu sajaprotsendiliselt ette ennustada, mis selles ettevõttes juhtuma hakkab. Lühidalt: kõikide nõuete vaidlustamine ja kahjunõude esitamine meie vastu,» tõdes Rosin.