Õpetused austerlastele: kuidas saunas käituda

Riietus

Jah, õiget leili võetakse siiski alasti, mitte ujumisriietes nagu kooli ajal tehti. Hea nipp on sauna kaasa võtta kaks rätikut – üks istumise ja teine jalgade alla (jalgade alla seetõttu, et vähendada tõenäosust saunast jalaseen saada). Ära unusta ehteid ja muud metalset enne sauna ära võtta, kuna metall juhib soojust ülimalt hästi ja võib seetõttu su nahka kõrvetada. Hea mõte on kaasa võtta ka hommikumantel, mille saad saunast väljudes peale tõmmata. Ka varbavahejalanõud sobivad saunatamise juurde, kuid võta nad enne kuuma ruumi sisenemist ikkagi ära.

Puhtus

Pese end enne sauna või ujumist. Võimalusel puhasta ka enda istumise koht, keegi ei soovi istuda sinu higi sees.

Sule uks!

Ära jää saunauksele seisma, vaid tule kas kähku sisse või mine välja. Muidu lased kogu sooja (või lausa leili) välja ning pead järgmise leili võtma vihaste pilkude all.

Raseerimine

Spaas ja duširuumides karvu raseerida ei tohiks kindlasti. Sama kehtib ka lõuakarvade kitkumise, varbaküünte lõikamise või keha trimmivate protseduuride kohta, millega peaksid oma koduses vannitoas tegelema.

Rääkimine

Keegi ei keela sul küll rääkida, kuid katsu rääkida vaikselt. Inimesed suhtlevad saunas, kuid enamik on sinna siiski tulnud rahulikult aega veetma ja pesema.

Ära jõllita!

Jah, kõik on alasti ja saun on täis inimesi, kes kõik on eri kehatüüpide ja suurustega, kuid see ei ole vabandus, et jõllitada. Saun on mõeldud lõõgastumiseks ja keegi ei taha olla pinges, selle tõttu, et keegi võib neid vahtida ja neile mõttes hinnangut anda.

Naermine

Kui sul on õnn sattuda sauna koos saunameistriga, siis katsu mitte naerda või itsitada, kui ta teeb rituaale. Kõrvaltvaatajale võib vee segamine aroomidega ja vihtlemine nalja teha, kuid asjaosalistele on see oluline osa saunavõtmistest. Katsu jääda sauna kogu protsessi ajaks ning kindlasti plaksuta hiljem saunameistrile.

Minestamine

Kui tunned end halvasti ja kardad, et võid varsti kuuma tõttu minestada, siis lahku saunast võimalikult kiiresti. Saunas oksendamine või minestamine ei meeldi kellelegi.

Jää oma liistude juurde

Kui oled esimest korda saunas, siis ei tasu kohe kõige kõrgemale astmele ronida. Esmalt tasuks hakata katsetama enda saunataluvust alumistel astmetel ja 8 kuni 10 minuti kaupa.

Seks

Vahekord saunas on täiesti välistatud. Ühiskasutatavad saunad on kõigile ja inimtühi saun ei ole mingi vabandus paarikestel üksteist rahuldama hakata.

Ära üle pinguta

Üldiselt võtavad inimesed ühe külaskäigu ajal kuni kolm saunasessiooni, keskelt läbi 5 kuni 20 minutit üks sessioon. Saunast väljas olemise aeg peaks jääma kuskil 20–30 minuti juurde. Täiuslik saunatamine võtab aega kaks kuni kolm tundi, seega ei tasu olla üllatunud, kui oled pärast sauna väsinud. Ära unusta piisavalt vedelikku tarbida ning väldi alkoholi.