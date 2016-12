Miks Starbucksi baristad nimesid valesti kirjutavad?

Kui tellida Starbucksist kohvi või mõnda muud jooki, siis küsib sealne klienditeenindaja su nime, et see kohvitopsile märkida, kirjutab news.com.au.

Enamasti jõuab kliendi kätte aga tops, millel on isiku nimi vigadega kirjutatud. Kui suurem osa inimestest võtab valesti kirjutatud nime pigem nalja ja kokkusattumusena, siis on ühel Youtube kasutajakontol nimega Super Deluxe oma teooria sellest, miks baristad nimesid valesti kirjutavad.

Nimelt usub youtuber, et baristad kirjutavad nime valesti meelega. Kasutajakonto omanikud tegid eksperimendi, kus üks tiimi liige, kelle nime on lihtne kirjutada külastas viit erinevat Starbucksi kohvikut ning ostis sealt mõne toote, millele baristad ta nime peale kirjutada said.

«Molly töötab Super Deluxe’s ja tal on erakordselt lihtne nimi. Lasime tal külastada viite erinevat Starbucksi kohvikut ning vaatame, kuidas baristad ta nime kirjutavad,» kommenteeris hääl videos.

Selgus, et viiest kolmes kohvikus kirjutati tema nime valesti. Lisaks Molly nimele pidi neiu leppima ka Molli, Mali ja Mommy nimedega.

Sellepeale küsis Youtube videos olev hääl: «Mis siis kui valesti kirjutatud nimed ei ole mitte kogemata vaid meelega?»

Hääl spekuleeris edas: «Mõelge selle peale. Starbucks on suurim kohvikukett maailmas. Miljonid inimesed on ostnud sealt kohvi, mille topsile on nende nimi valesti kirjutatud. Need samad miljonid inimesed teevad pildi oma kohvitopsist ja postitavad selle Facebooki, Instagrami, Tumblrisse ja teistesse sotsiaalmeediakanalitesse. Ja mis on nendel piltidel sama? Kaks asja – valesti kirjutatud nimi ja roheline logo.»

Youtube kasutajakonto sõnul on inimesed teinud tänu valesti kirjutatud nimedele Starbucksile lihtsalt reklaami.