Lugeja uurib: millal elektrirongiga Tapale saab?

«Kas ja kuna on plaanis elektriraudtee pikendada Tapani välja? Sealtkandist on palju, kes käivad tööl Tallinnas ja praegu sõidavad autoga Aegviitu ja siis elektrirongiga linna tulevad!» soovis teada Rain.

«Eesti Raudtee investeerimiskavas on Tapa suunal ette nähtud üksnes olemasoleva (st Tallinna-Aegviidu) kontaktvõrgu rekonstrueerimine tulenevalt asjaolust, et antud kontaktvõrgu kasulik eluiga lõpeb loetud aastate pärast,» ütles Eesti Raudtee arendusdirektor Anvar Salomets. Ta lisas, et kontaktvõrgu pikendamise plaan sõltub ennekõike sellest, mida Eesti Raudtee klient (antud juhul Elron) tellib ja kas riik on sellele ka rahastuse tagatud.

«Mis puutub raudtee elektrifitseerimist Aegviidust edasi kuni Tapani, siis idee tasandil on olnud see projekt arutlusel, aga hetkel puuduvad täpsemad analüüsid, millised oleksid sellise arenduse plussid ja miinused,» ütles Elroni pressiesindaja Mai Vahtrik. Ta selgitas, et eelistatud on need projektid, kus raudtee infrastruktuuri eluiga nõuab rekonstrueerimist. Samal suunal on peale 2020. aastat planeeritud kontaktvõrgu rekonstrueerimine Tallinna-Aegviidu liinil ja selle töö täpne maht on veel selgumas.