Vaata, kui palju raha eestlased jõulukinkidele kulutavad

Kõige rohkem kulutavad jõuluostudele sakslased – lausa 30,6 protsenti leibkonna netosissetulekust, kuid kõrgel kolmandal kohal on eestlased, kelle väljaminekutest moodustab jõulukinkidele kuluv summa 28,6 protsenti ehk umbes 571 eurot, selgus Ferratum Groupi uuringu Christmas Barometer 2016™ tulemustest. Küsitlus korraldati 20 riigis.

Elades Euroopa suurimas majanduskeskkonnas, plaanivad sakslased tänavu jõuluostudele kulutada üle kolmandiku (807 eurot) oma majapidamise sissetulekutest. Saksamaale järgnevad Balti riigid – Leedu (30,3 protsenti) ja Eesti (28,6 protsenti). Kõige tagasihoidlikumad tarbijad leiab Norrast, Soomest ning Hollandist, kus eraldatakse jõuludega seotud kulutustele vähem kui viiendik oma sissetulekust.

Eestlased kulutavad kõige enam mänguasjadele (22 protsenti). Teisele kohale jäävad kosmeetika ja parfümeeriatooted ning kolmandale maiustused. Viimaseid kohti jagavad rõivad ja elektroonika (10 protsenti).

Traditsiooniliseks jõulukingiks peetavad raamatud on kingituste esiviisikust väljas, raamatud mahtusid ainult Poola (10 protsenti) ja Tšehhi (8 protsenti) viie esimese kuluartikli hulka.

«Uuringu tulemused näitavad, et eestlastel on muu maailmaga võrreldes ühed rikkalikumad kingikotid ja jõululauad,» kommenteeris Ferratum Bank Eesti koordinaator Tanel Tarkmees. Ta lisas, et jõulud on Eestis selgelt lastepühad, kuna kõige enam raha kulutavad eestlased just mänguasjadele.

Internetis šoppavad kõige enam britid

Kuigi kolmveerand jõuluostudest tehakse traditsiooniliste kanalite kaudu, kasvab järjepidevalt ka netiostude arv. Keskmine leibkond kulutab veerandi jõuluostudele minevast summast just internetis.

Internetist soetavad enim jõulukinke Suurbritannia kodanikud – üle 40 protsendi brittidest ostab jõulukaubad internetist. Eestis ostetakse internetist sama palju kui eelmisel aastal - umbes 15 protsenti.

Jõulu-uuringu tulemused näitavad, et riikide tarbimisharjumused on eelmiste aastatega võrreldes rohkem ühtlustunud. Pooled leibkondadest kavatsevad jõuludele kulutada sama palju kui mullu ja 6 protsenti plaanib kulutusi suurendada. Samuti kajastusid tulemustes Brexiti järelmõjud - kui mullu plaanisid britid kulutada jõuludele 1145 eurot leibkonna sissetulekutest, siis tänavu on see summa vaid 695 eurot.