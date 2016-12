Põhjanaabrite ihaldatuim jõulukink - ukulele

Kitarrist ja muusikariistade müüja Jocke Kulju kinnitab, et ukulele on ammu möödunud soomlaste teisest suurest lemmikust, plokkflöödist. Muusikapoe F-Musiikki tegevjuht Janne Kainulainen on sellega ühel meelel, vahendab Yle.

«Oletasime, et ukulele on lihtsalt üks moehullus, kuid tuleb tõdeda, et selle populaarsus pole ka sel aastal vähenenud,» lisas Kainulainen.

Ukulele meenutab miniatuurset kitarri, kuid erinevalt kitarrist on sellel vähem keeli ja lühem kael. Selle kompaktsus ning lihtne käsitlemine teevad sellest algajatele pillimeestele mugava ja sobiliku instrumendi.

«See on suurepärane muusikariist, mille võib isegi viieaastane kätte võtta ning peegli ees mängides mõelda, et on Elvis. Kui saad selle häälestatud, siis on ukulelet väga lihtne mängida – isegi minu vanaema saab sellega hakkama,» rääkis Kulju.

Kulju arvates oleneb ukulele käsitlemisel palju suhtumisest – kui väga tahta, võib pillimängu selgeks õppida vaid 60 sekundiga. «Proovige alguses lihtsalt C-duuri, mida saab mängida ühe sõrmega,» soovitas ta.

Samas nendib muusik, et tegelikult pole vahet, millist pilli kõige enam ostetakse – peaasi, et inimene seda üldse mängib ning seda ka naudib, olgu tegu vana või uue pilliga. «Kui laps tahab plokkflööti mängida, siis lase tal rokkida. Muusika on imeline teraapia kõigile, vahet pole, millise instrumendiga on tegu,» ütles ta.