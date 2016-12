Lugeja küsib: miks kingib Selver klientidele venekeelseid kalendreid?

Vastab Selveri kommunikatsioonispetsialist Karl-Villiam Vaserik.

Selveri suhtluskeeleks on endiselt eesti keel ning enamus kalendritest on trükitud samuti meie riigikeeles. Kalendrid saavad endale kõik Selveri kliendid, kelle ostukorv on suurem kui 35 eurot.

Kuna Eesti Vabariigis elab suur hulk vene keelt kõnelevaid inimesi, siis otsustasime väikse koguse kalendreid trükkida ka vene keeles. Ilmselt antud juhul on tegemist inimlikust eksimusest tekkinud veaga, kus müüja andis kogemata eestikeelse kalendri asemel venekeelse.

Soovi korral on võimalik kliendil see kalender ükskõik millises Selveris ümber vahetada.