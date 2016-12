Seitse toitu, mida hõlpsasti blenderis valmistada

FoodBeast annab seitse soovitust, milliste toitude valmistamiseks tasub samuti blender kapist välja võtta.

Vahvli- või pannkoogitainas. Taina puhul on oluline, et sellesse ei jääks tükke ning kõik koostisosad saaksid hoolikalt läbi segatud. Blender teeb selle töö mugavalt sinu eest ära ning sellest on lihtne parajas koguses tainast otse pannile valada.

Hollandi kaste. Kastme valmistamine blenderis võimaldab saavutada isegi parema, siidjama konsistentsi kui seda ise segades saaksid.

Majonees. Kui oled üks neist, kes valmistab ise kodust majoneesi, siis proovi seda kord ka blenderdades teha. selleks vajad vaid viinamarjaseemne- või oliiviõli, muna, sinepit, veidi sidrunimahla ja soola ning usaldusväärset blenderit.

Pisarakoogi täidis. Hapuka sidrunikreemi ja koheva beseekattega koogi jaoks vajad eriti õhulist täidist, milles aitab samuti blender, mis koostisosad kergelt ja ühtlaselt kokku segab.

Hummus. Ka selle lisandi puhul saavutad blenderit kasutades kerge ja sametise tekstuuri, mida käsitsi valmistades naljalt ei juhtu.

Pähklivõi. Ükskõik millise pähkli- või mandlivõi valmistamine on eriti lihtsaks tehtud – piisab vaid mõnest minutist blenderist, kuniks pähklitest õlid eralduvad ning segu ühtlaseks massiks muutub.

Pitsakaste. Kui ketšupist on kõrini, valmista blenderis hõlpsasti mõni muu maitsekam kaste, kasutades tomateid ja mistahes meelepärast lisandit või maitseaineid.