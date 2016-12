Moodne aeg: kodune jõulupuu lastakse proffidel püsti panna

«Seda, et me tooksime jõulupuu tuppa ja paneksime üles, soovivad nii noored kui ka vanad,» rääkis firma Aed ja Kodu juhataja Joonas Parv. Tihti pole tänapäeva kodudes enam saagi, millega jõulupuult otsast jupp maha võtta. Ilma selleta aga puu vett kätte ei saa ning hakkab kuivama.

Parve sõnul võtavad nemad alati igaks juhuks ka oma kuusejalad kaasa, sest Eesti kodudes on veel üksjagu nõukaaegseid kuusejalgu, kus puudub veeanum. Jõulupuu püstitamise teenust on firma pakkunud kolm aastat ja seni on selle soovijaid jagunud. «Tihti ei taheta oma autot ära määrida,» tõi Parv välja ühe põhjuse, miks inimesed eelistavad veebipoest puu osta.

Jõulupuu kohaletoomine ja ülespanek maksab nende firmas 10 eurot. «Eks seda hinda ole, aga ei tundu, et see summa oleks inimeste jaoks probleem,» tunnistab Parv. Nende firma kogemus näitab, et 100 jõulupuu tellijast ligi 70 on nõus maksma ka lisateenuse eest, olgu selleks siis jõulupuu püsti panemine või äravedu. 20 eurot maksev äravedu olevat populaarne just kortermajade rahva seas. «Kui puu on juba pooleldi kuivanud, siis kus ta selle paneb või kuhu ta sellega läheb,» tõdes kuusemüüja. Parve kinnitusel suudavad nemad jõulupuu pea okkavabalt prügikotti panna ja ära viia.

Jõulupuude püsti panemist pakub ka osaühing Kangro. «See (veebist tellimine – toim) on väga populaarne ja läheb aina populaarsemaks, sest inimesed lähevad aina mugavamaks,» ütles Kangro juhataja Madis Haak. Jõulupuu ülespanek maksab kümme eurot, äraviimine 15. «Äravedu ei ole väga popp, aga on asutusi, kellega meil on vastav kokkulepe,» rääkis Haak.

Kuigi veebist tuleb jõulupuud valida n-ö põrsas kotis põhimõttel, siis Haagi sõnul polnud nende firmas 12 aasta jooksul vaid üksikutel puhkudel ostjad puuga rahul. «Kui mõnikord on latv olnud hõre või on puu saanud transpordil viga, siis saab selle ringi vahetada,» ütles Haak, kel endal jõulupuuistandus.

Firma Aed ja Kodu juhi Joonas Parve sõnul on neil alati n-ö varupuud kaasas, et saaks vajadusel ümber vahetada. «Aga vähesed soovivad seda, sest oleme müüdavad puud ise istandusest välja valinud ja need on ilusad,» kinnitas Parv. Kuusemüüja sõnul on tulnud ette kurtmisi, et mullu kuivas tellitud kuusk kiiresti ära. Seda tulevat ette just kontorites. Aga asja uurides tuleb välja, et puule ei antud piisavalt juua. «Kui kuusk jääb kuivale, siis mõne päeva pärast sa võid sinna vett panna, aga alla on juba tekkinud vaigukiht ette ja puu ei saa vett enam kätte,» selgitas Parv. «Omast kogemusest kodus tean, et päevas liiter kuni pool vett võib puule kuluda küll,» lisas ta.

Mõlema kuusemüüja sõnul algab veebipoest kuusemüük juba novembris ning kõige suurem tööaeg on kuni 10. detsembrini, kui jõulupuid tellivad asutused. «Nüüd algab tihedam müük kuusemüügiplatsil, kuhu inimesed lähevad ise valima,» sõnas Parv. Tema sõnul on paljud neil platsidel müüdavad puud pärit hoopis Taanist või Hollandist ning need on juba kuu- poolteist tagasi maha saetud. «Nendega ei juhtu midagi, sest puu hakkab vananema tuppa tuues,» ütles Parv.

Kui Kangro kogemuse kohaselt eelistab enamik Eesti inimesi kuuski, siis Parve sõnul on kahekordistunud nulusoovijate hulk.