Pangast laenu saamine läheb lihtsamaks

MTA teabeosakonna talituse juhataja Piia Viks-Binsol tõi välja, et kui näiteks praegu tahab klient pangast laenu võtta, tuleb tal krediidasutusele esitada rida dokumente, mis näitaksid inimese krediidivõimet või muid andmeid. Osa andmeid saadakse raamatupidamisest või eraisikute puhul tööandjalt ning osa tuleb küsida erinevatest ametkondadest, sealhulgas MTA-st.

«Pangaliiduga koostöös oleme aga töötanud välja vormi, mis koosneb MTA-le juba niigi esitatud andmetest ning mille edastamisest pankadele piisaks. Sellega aitame laenu taotlejatel oluliselt hoida kokku aega ja raha, mis kuluks muidu andmete kokkukorjamisele, mis juba tegelikult kord riigile esitatud,» rääkis Viks-Binsol uuest teenusest.

Tema sõnul on uue teenuse plussideks kindlasti see, et andmed tulevad korraga ühest kohast ja usaldusväärsest allikast, andmekoosseis on senisest põhjalikum ja pikema perioodi kohta ning elektroonselt töödeldaval kujul.

Andmete edastamiseks tuleb e-maksuametis ja e-tollis valida ise, milliseid andmeid soovitakse edastada, näiteks kas käibeandmed, töötajate andmed või tulude andmed ja mis perioodi kohta tõendile info kuvada. Seejärel on see võimalik pangale või isikutele edastada. «Maksutõendi teenuse kasutamine on vabatahtlik, see tähendab, et andmed edastatakse vaid isiku enda soovil,» märkis Viks-Bensol.

MTA teeb teenuse lansseerimiseks koostööd pangaliiduga. Pangaliidu tegevdirektori Katrin Talihärmi sõnul võimaldaks lahenduse realiseerumine hoida kokku nii laenu taotleja kui ka panga aega ja halduskoormust. Lisaks ei ole tõendil olevad andmed isiku enda poolt manipuleeritavad, andmed on toodud struktureeritud ja masintöödeldaval kujul, lisas ta.

Teenus on valmis kasutamiseks eeldatavalt 2017. aasta algusest. Ülejärgmisel aastal valmivas uues e-MTA-s täiendatakse teenust masin-masin liidese võimalusega.