Vaata, milliste bussidega võib veel jõuluajaks pealinnast ära saada

Tallinn-Tartu liinil hakkab tihedam sagimine 23. detsembril alates kella kümnest kuni kella viieni - enamikes bussides on saadaval veel alla kümne istekoha ning mõned bussid on väljagi müüdud. Kõige suurem nõudlus on Lux Expressi busside järele, mida on ühtlasi liinil kõige rohkem.

Liinil soodsaimad, kuueeuroseid täispileteid pakuvad Hansabuss ja Forcen Grupp, kelle väljumisajad on vastavalt 16.30 ja 16.45 ajal, kuid bussidesse on hetkel veel saada ca 20 kohta.

24. detsembril Tartusse liikumisega ei tohiks aga praeguse seisuga probleeme olla, sest valdavas osas bussides on saadaval üle 30 koha ehk bussid on suuresti tühjad. Sama kehtib 26. detsembril Tartust Tallinnasse tagasi tulles, mil nõudlus pole hetkel veel väga suur. Kui on plaan liikuda hommikupoole või lõuna ajal, siis tasuks bussipilet lähipäevil ette ära osta, sest ajavahemikus kella 9-14 hakkavad bussid vaikselt täituma.

Tallinn-Pärnu liinil on 23. detsembril hetkel veel viimane koht jäänud kella seitsmesele bussile, mis suundub edasi Riiga. Teistel hommikustel reisidel kohti aga veel jagub, välja on müüdud vaid üksikud pärastlõunased reisid. Piletite kampaaniahinnad algavad aga soodsalt 3,5 eurost. 24. detsembril tõotab bussireisijate arv samuti hõre tulla, samas pakutakse siis jällegi rohkem kampaaniapileteid, mis algavad lausa kahest eurost.

Tallinn-Kuressaare liinil paistab samamoodi silma, et 24. detsembril suuremat bussiliiklust ei tohiks toimuda, samas on Lux Express selleks päevaks hindu alandanud üheksale eurole.