Eestlased polegi nutitelefonides interneti kasutamisega esirinnas

Kogu Euroopa Liidus on populaarseim viis internetti kasutada nutitelefon, viimase kolme jooksul on nutitelefone kasutanud veebi külastamiseks 79 protsenti internetikasutajaist. Eestis on vastav näitaja aga vaid 72 protsenti. Enim kasutavad nutitelefoni veebi külastamiseks Hispaania inimesed, kus näitaja on 93 protsenti, madalaim ehk 55 protsenti on see aga Tšehhis.

Sülearvutit on viimase kolme kuu jooksul veebi külastamiseks kasutanud 64 protsenti EL-i inimestest. Eestis on see näitaja keskmisest kõrgem, ulatudes 73 protsendini. Enim ehk 80 protsenti internetikasutajaist on veebi külastanud sülearvuti kaudu Hollandis, kõige vähem ehk 31 protsenti aga Itaalias.

EL-i inimestest 54 protsenti on kasutanud viimase kolme kuu jooksul internetti lauaarvuti kaudu. Eestis on vastav näitaja 49 protsenti ehk jääb keskmisele alla. Kõrgeim ehk 68 protsenti on näitaja võrdselt Luksemburgis, Rumeenias ja Ungaris, madalaim ehk 25 protsenti aga Iirimaal.

Tahvelarvutite kaudu on internetti kasutanud viimase kolme kuu jooksul 44 protsenti EL-i inimestest. Eestis on vastav näitaja 32 protsenti. Kõige enam on tahvelarvutite kaudu veebi kasutanud Hollandi inimesed, kus näitaja ulatub 66 protsendini. Kõige madalam ehk 19 protsenti on näitaja aga võrdselt Bulgaarias ja Tšehhis.