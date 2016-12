26 asja, mida sa ei teadnud, et su iPhone teha võib

Rööprähklemine e-kirjade vahel

Kui oled e-kirja kirjutamisega poole peal, kuid vahepeal on vaja mõnd teist e-kirja postkastist lugeda, siis ei pea kirja ära kustutama, et näha teisi kirju. Lihtsalt vajuta e-kirja «New Message» kohal ja lohista e-kiri alla. Kui tahad uuesti e-kirja kirjutamise juurde tagasi tulla, siis lihtsalt vajuta all sellele kirjale.

Sõnumi edastamine teistele kontaktidele

Sa saad edastada sõnumeid teistele kontaktidele täpselt samamoodi nagu e-kirju. Lihtsalt vajuta sõnumile, mida soovid edastada, kaks korda ning vajuda «More» peale. Seejärel saad valida mida ja kui palju sa edastada tahad.

Kasuta Sirit ilma käteta

Sa ei pea alati menüünuppu all hoidma selleks, et Siri käivituks. Kui sul on iPhone 6S, siis piisab kõigest fraasist «Hey Siri», et Apple'i virtuaalne abiline tööle hakkaks. Selleks tuleb seadetes antud võimalus lihtsalt aktiveerida. Settings – General – Siri – «Enable Hey Siri»

Lasta Siril kõik ette lugeda

Siri võib lugeda raamatuid, artikleid, sõnumeid jne. Lihtsalt mine Settings – General – Accessibility – Speech. Sealt tuleb valide Speak Svreen and Speak Selection. Nüüd võid rahus sõrmega üle ekraani lohistada ning Siri loeb ette kõik, mis ekraanil on.

Õpetada Siri nimesid õigesti hääldama

Kõigepealt pead talt küsima, mis on sinu nimi (ingl. k «What’s my name?»). Kui ta on vastanud, võid talle öelda, et ta ei häälda seda õigesti. Seejärel küsib Siri, kuidas seda hääldada. Kui oled nime õigesti õige hääldusega talle ära öelnud, laseb ta sul valida kolme erineva variandi vahel. Vali endale kõige sobivam ja Siri jätab selle meelde.

Jagada käsklusi telefoni puutumata

Mine Settings – General – Accessibility – Switch Control. Seal vali «Switches», «Add New Switch» ja seejärel «Camera». See annab sulle võimaluse üheks käskluse viisiks valida pea pööramise kas vasakule või paremale. Seega saad näiteks pead paremale poole pöörates anda telefonile käskluse avada Siri.

Näha, kus sa käinud oled

Su iPhone jälgib su liikumist. Selleks, et näha, kus sa viimati käisid, on võimalik vaadata: Settings – Privacy – Location Services – System Services. All lõpus on «Frequent Locations» ning sealt tuleb valida «History» osa.

Hoida akut tühjenemast, lülitades ekraani mustvalgele režiimile

Kui sul on aku tühjenemas ning vaja veel seda kasutada, siis tasub ekraan mustvalgele režiimile panna. Selleks tuleb minna Settings – General – Accessibility ning vajutada «Grayscale».

Ligipääs su meditsiinilistele andmetele, kui ekraanilukk on peal

Kui oled oma andmed Medical ID rakendusse lisanud, on võimalik teistel inimestel (või sul endal) häda korral nendele andmetele ligi pääseda. Selleks tuleb vajutada ekraanil all vasakul nurgas asuvale «Emergency» nupul ning seejärel valida Medical ID.

Näha oma iPhone'i reaalset signaalitugevust