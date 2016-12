Moodne saun võib põhjustada õnnetuse

Soome lääneranniku päästeteenistuse juht Jaakko Pukkinen tõdes, et inimesed muutuvad koduse tuleohutuse osas aina hooletumaks, kirjutab Yle. Tema sõnul on kasvavaks negatiivseks «trendiks» elektrisaunade kasutamine panipaigana või ka riiete kuivatamiseks. Niikaua kui sauna keris on aga ühenduses elektrivarustusega, võib see endast kujutada tõsist tuleohtu.

«Kui sauna aktiivselt ei kasutata, peaks küttekolle olema lahti ühendatud või vähemalt tuleks seadmed vooluringist eemaldada,» andis Pukkinen soovituse tuleohu vähendamiseks.

Saunas riideid või rätikuid kuivatades peaks vältima plastmassist riidepuude kasutamist ning asetama riided kerisest vähemalt meetri kaugusele. Hea oleks ka iga kord kontrollida, ega sauna midagi muud pole unustatud, kui sauna sisse lülitad.

Pukkinen nentis, et kuigi elektrisauna tuleohtu võib nimetada uueks harjumuseks, siis ei taha inimesed siiski meeles pidada ka elementaarseid tuleohutusnõudeid, näiteks suitsuanduri olemasolu kodus ning pikendusjuhtmete ohutuse tagamist. Kuna kodudesse lisandub aina uusi elektroonikaseadmeid, siis kasutatakse nende jaoks mitmeid pikendusjuhtmeid, kuid ei mõelda selle ülekoormamisele.

Jõuluajal pole vähem tähtis ka tähelepanelikkus lahtise tulega ümberkäimisel. Sel perioodil põletatakse tavapärasest rohkem küünlaid, kuid kui korra juba mõni ese kodus nendest tuld võtab, siis levib see väga kiirelt edasi. Selle vältimiseks on esikohal tähelepanu, kuid kodus peaks olemas olema ka tulekahjutekk, millega esmane tuli kiirelt kustutada.

«Kustuta tulekahju iseseisvalt vaid senikaua, kuniks pole vigastuste tekkimise ohtu. Päästja ei peaks saama ise päästetud, mistõttu tuld kustutades helista kindlasti ka hädaabinumbrile, kes saaks olukorda kasvõi tagantjärgi kontrollima tulla,» soovitas Pukkinen.