Lihtsad nipid, kuidas pühade ajal rahast tingitud stressi vältida

Kuigi jõule kujutatakse kui perioodi, mil saab aja maha võtta, siis paljud tajuvad jõule kui aasta stressirohkeimat aega, mil kulub tohutult raha, kirjutas Parimintress.ee. Pere, sõprade ja ühiskonna poolt seatud ootused võivad stressi tekitada, mis omakorda hakkab mõjutama üldisemalt vaimset tervist.

Isegi kui finantsraskused on ajutiselt, kaasneb sellega ebakindluse ja puudulikkuse tunne –justkui veaksid ennast ja oma perekonda alt. Raha nähakse kui kõikvõimast vahendit, mis annab turvalisuse, kindluse ning lubab täita oma rolli pere ülalpidajana.

Kalliste mänguasjade ja nutividinate reklaamid lämmatavad meid ja mõjutavad lapsi, kes leiavad, et tahavad täpselt samu asju, mis juba nende sõpradel olemas on. Üldises plaanis on meid suunatud uskuma, et jõulude ajal peame olema rõõmsad, tegema hunnikutes kingitusi, sööma, jooma ning nautima kogu pühadeperioodi – kõik eelmainitu on samas parajalt kallis. Tegelikult on jõulud iga inimese enda nägu ning tähtis on, et naudiksid seda aega selliselt, et tulevat aastat ei peaks alustama pühadehulluses võetud võlgade tagasi maksmisega.

Mida teha?

Peamine viis, kuidas vältida pühadeperioodi ajal raha tõttu tekkivat stressi, on planeerimine. Lihtsate nippide kasutamine juba enne jõuluaja algust garanteerib selle, et pühadeaeg on sinu ja sinu pere jaoks tõesti rahulik lõõgastus.

1. Ära kaota kontrolli

Parim, mida teha, on probleemi ennetada. Nagu kogu ülejäänud aasta, on ka jõulude ajal oluline oma väljaminekud kontrolli all hoida. Läbimõtlemata kulutamine on kindel viis, kuidas tuua oma ellu muretsemist ja närvilisust.

2. Koosta eelarve

Realistliku eelarve koostamine enne, kui kogu pühadehullus pead tõstab, on võti kontrolli omamise ja rahulike jõulude juurde. Kui eelarve on selge, saab keskenduda sellele, mida sul on võimalik oma eelarvega ette võtta. Muidugi toimib see ainult siis, kui eelarvest reaalselt kinni pidada.

3. Unusta häbi

Keegi ei taha olla see, kes jõulud ära rikub, kuid elus on hetki, mil me lihtsalt ei saa lubada kalliste kinkide tegemist. Tuleb aktsepteerida, et sellist olukorda ei ole vaja varjata. Enamik on ise rahaliselt raske olukorra läbi elanud ja mõistavad, kui ausalt öelda, et tahad pühadeaega nautida, kuid soovid selle tegemiseks odavamaid variante leida.

Üks võimalus selleks on loosikingitused. Peamurdmise asemel, mida igale pereliikmele kinkida, teeb iga inimene vaid ühe kingituse. Hea on rääkida läbi, mis hinnavahemikku võiksid kingitused jääda, kuid kes soovib ja saab, võib kingile ka rohkem kulutada.

4. Ära torma pimesi teiste jälgedes

Selle asemel, et võrrelda end pidevalt sõprade ja perega ning sellega, mida nemad saavad lubada, lõpeta enda piinamine ning lepi sellega, millised on sinu rahalised võimalused.

Pealegi, mitte alati ei ole raha ning raha eest ostetavad asjad kõige tähtsamad asjad. Rõhku tasub panna erilistele kinkidele, mida sa saad ka ise teha või lähedastega koos ajaveetmisele.

Ja kui sa siiski satud hätta...

Tark mõtleb ka sellele, mida teha, kui rahalisi raskusi vältida ei õnnestu. Probleemi eiramine ei kaota probleemi. Eiramine tähendab lihtsalt, et mure kasvab, kuni on tunne, et seda probleemipundart ei õnnestugi enam kuidagi lahti harutada.

Mida jälgida?

Esmalt tasub muidugi pöörata tähelepanu sellele, et sa püsiksid oma eelarve piirides. Krediitkaardi kasutamine võib tunduda ahvatlevana, kuid kui tuleb tasuda ka intresse, siis võib kogusumma üsna kiiresti suureks kasvada. Juhul kui märkad, et oled võlgu jäänud, tasub rääkida panga või muude laenuandjatega ning uurida, mis võimalusi nad pakuvad.

Ürita vältida seda, et ükskõik milline otsus jäädavalt su finantsajalugu kahjustaks. Kui see juhtub, võib sul olla tulevikus probleeme ka laenuvõtmisega.

Raha laenates tasub eelistada perekonda ja sõpru. Kuigi firmasid, kes kiirlaenu pakuvad, on rohkelt, siis juhul kui sa ei suuda laenu õigel ajal tagasi maksta, võib juhtuda, et satud veelgi suuremasse võlaspiraali, mis ulatub jõuludest tunduvalt kaugemale.

Nii et võti suurepäraste jõulude juurde on eelarve koostamine ja sellest kinni pidamine, mõõdukus ning arusaamine, et elus on ka palju tähtsamaid asju, kui hirmkallid kingitused.