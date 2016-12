Pühadeaegsed e-laevapiletid on välja müüdud

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro nentis vastuseks Saarte Hääle küsimusele, kuidas pühadeaegsete e-piletitega on, et info päevade kaupa e-piletite müügi kohta on liinide ja päevade lõikes nähtav nende koduleheküljel Praamid.ee «osta pilet» alajaotuses.

Tõepoolest, sealt nähtub, et näiteks 22. ja 23. detsembril on valdav osa e-pileteid väljumistele Virtsust välja müüdud. Sama lugu on 26. detsembri väljumistega Kuivastust.

«E-pileteid on müüdud 50 protsendi ulatuses laeva täitumusest,» täpsustas Arro. Ülejäänud kohad müüakse tema sõnul kassades.