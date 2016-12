Päästeamet tuleb veel enne aastavahetust kodusid kontrollima

Tavapäraselt teevad Päästeameti päästjad ja ennetajad aastaringselt kodunõustamisi, mille käigus antakse inimestele tuleohutusnõu, vaadatakse üle kütteseadmete ja elektrisüsteemide olukord ning vajadusel paigaldatakse suitsuandur. Vana aasta lõpus ja uue alguses kontrollivad inspektorid aga tuleohutusnõuete täitmist ning tõsiste rikkumiste korral on ka seadusest tulenev võimalus trahviks.

«Suitsuanduri omamise kohustus on tuleohutusseadusesse kirjutatud selge põhjusega, sest suitsuandur päästab tõepoolest elusid. Tänavu on 35-st tules hukkunust 34 kaotanud elu just eluruumides. See tähendab kodus. Paraku näevad päästjad sellistel juhtudel liiga tihti, et elamises puudus suitsuandur või see oli ilma patareita kuskil lauanurgal,» selgitas Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi.

«Aasta lõpuni panustavad kõik Päästeameti tuleohutuskontrolli inspektorid üle Eesti ühe oma tööpäeva tuleohututesse pühadesse, tegeledes sel päeval vaid kodude kontrollimisega. Enda ja oma pere ohutuse eest hoolivatele inimestele oleme tänulikud, aga vastasel juhul peame leidma võimalused inimeste mõjutamiseks,» lisas Suurkivi.