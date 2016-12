Kallihinnalise teleri remont ebaõnnestus kolmel korral

Tarbija ostis kaks aastat tagasi Teliast Philips 55-tollise teleri hinnaga 1890 eurot. Järelmaksulepinguga teleriga tekkisid aga tänavu mitmed probleemid. Esimese remondi järel avastas ta hiljem kodus, et teleri jala kruvid on valed ning telerit polnud võimalik käivitada, see toimis osaliselt ainult läbi digiboksi. Lisaks ei toiminud teleri pult. Tarbija toimetas teleri tagasi müügiesindusse, kus ka klienditeenindaja proovis seda käivitada, kuid see ei õnnestunud.

Klient andis teleri veel kolmel korral remonti ja kirjutas ka pretensiooni, milles soovis raha tagastamist, sest mitme pöördumise järel ei toiminud teler siiski nõuetekohaselt. Näiteks hakkas teler vahel keset ööd tööle, kuigi taimerit seadistatud ei olnud, vahel ei mänginud telekas heli ning omaniku arvates ei saanud telekas ka Telia poolt tehtud tarkvarauuenduste järel korda.

Teliast vastati esialgu, et teleri puldi patareid olid tühjad. Teleriomanik pidas seda absurdseks väiteks, sest oli eelnevalt patareid ise vahetanud ning teler töötas sel ajal digiboksi vahendusel. Lisaks seadis ta kahtluse alla ka teleri emaplaadi asendamise ning soovis selle kohta tõendit. Telia tagastas juunis töökorras seadme esindusse ning edastas kliendile ka Simson ServiceNet EE OÜ vastuse emaplaadi vahetamise kohta. Seega polnud telerimüüja arvates tarbija kaebus põhjendatud, kuna omalt poolt olid nad kõik endast oleneva ära teinud.

Rahulolematu tarbija pöördus aga oma õiguste taganõudmiseks tarbijakaebuste komisjoni poole. Komisjon tegi kindlaks, et esimene remondi käigus uuendati teleri tarkvara, teisel korral vahetati emaplaat, kolmandal korral teatas tarbija, et taganeb lepingust ega ole nõus telerit tagasi võtma, kuna põhjaliku remondi järel polnud puudused kadunud.

Poolte lepingusuhe algas 2014. aastal, kuid probleemid teleriga algasid ning mitu remonti tehti alles tänavu. Võlaõigusseaduse (VÕS) kohaselt vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Kui asi ei vasta nõuetele, võib tarbija võimalusel nõuda selle parandamist või asendamist. Müüja võib parandamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.

Antud juhul on asja puudused tõendatud faktidega, et Telia teostas iga kord, kui tema poole pöörduti, tarkvara uuenduse ja ühel korral ka emaplaadi vahetuse. Tarbijal oli ka pärast emaplaadi vahetust alus lepingust taganemiseks, kuna seadme remont ei õnnestunud. Seega otsustas komisjon, et teleriomanikul on õigus saada Telialt asendusteler.