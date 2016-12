Piparkoogimoes annab tooni valge

Mood ei mõjuta meid mitte ainult riideid valides, vaid ka süüa tehes. Kui aastaid tagasi küpsetasid kõik hobikokad jõulukeeksi, mida tuli päevade kaupa alkoholiga niisutada, siis tänavuses jõulumoes annavad tooni ohtra glasuuri ja rahvusliku kirimustriga piparkoogid. Moodi on läinud ka naivistlikud minimaalid. Just sellise järelduse võib teha Postimehe piparkoogikonkursile laekunud 90 pildi põhjal. Hobikondiitrite selgituste kohaselt nõuab selliste piparkookide tegemine küll kõvasti aega, kuid on suurepärane võimalus pisut kõrbema läinud küpsetise tuunimiseks. Igatahes on Eesti kunsti- ja käsitööõpetajatel põhjust oma töö üle uhke olla – käsitöö- ja joonistamisoskus pole kuhugi kadunud, kuid sukakudumise ja maalimise asemel leiab see sageli rakendust koduköögis.

Postimehe tarbijatoimetuse ja Coopi piparkoogifotokonkurss kestab tänaseni, 23. detsembrini. Nii et enne kui hammustad, mõtle, kas tegid juba oma kätetööst pilti ja saatsid aadressil tarbija@postimees.ee.