Kõige popimad kingid on mänguasjad ja ilutooted

Kaubamaja ASi tegevdirektori Erkki Lauguse sõnul on ilutoodetest populaarsed erinevad kinkekomplektid ning parfüümid. «Eelistatud on just eksklusiivsed käsitööna valminud parfüümid,» sõnas Laugus ja lisas, et ilutoodete fenomeniks on kujunenud ka uued USA kosmeetikakaubamärgid nagu Urban Decay ja NYX. «Neilt ostetakse enim meigipalette ning huulepulkasid ja -läikeid,» märkis Laugus.

Ka looduskosmeetika müük näitab juba mitmendat aastat väga häid tulemusi. Lauguse sõnul võib seda põhjustada tarbija suurem teadlikkus paranemise ja tervisliku eluviisi laialdasem levik.

Lastele jõulukinke tehes arvestatakse eelkõige laste soovidega. «Sel aastal on suurt populaarsust kogunud interaktiivsed mänguasjad: kilpkonnad, ritsikad, liblikad, lilled jms,» rääkis Erkki Laugus. «Lisaks saadab edu ka klotse, Lego ja Playmobili mänguasju, lauamänge, nukkusid ning meisterdamiskomplekte. Suurt tähelepanu pööratakse kvaliteedile ning mängides õppimisele. Interaktiivsed loomad õpetavad lapsele lemmiku eest hoolitsemist, nukkude juuksed on niivõrd tõetruud, et neid võib päriselt pesta ning väike juuksur võib juba varakult kätt harjutada. Saadaval on isegi planetaarium väikesele teadushuvilisele,» lisas Laugus.

Märgatavalt on suurenenud Eesti inimese soov teha jõuluostud e-poest. Nii on sel jõuluperioodil kaubamaja e-poe külastatavus võrreldes aastataguse ajaga kasvanud neli korda. «See on äärmiselt mugav viis vältida järjekordi ning teha ostud kiirelt ja mugavalt. Palju kasutatakse võimalust ost kodus ära vormistada ning sellele lihtsalt kaubamaja infoletti järele tulla,» rääkis Erkki Laugus.