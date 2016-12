Kuidas valida viimasel hetkel tarku kinke?

Psühholoog Grete Arro sõnul on teada, et stressis võib meie otsustusvõime olla viletsam kui tavaliselt. «Viimasele hetkele jäänud kingiost tähendab, et kiirete tegevuste vahele tuleb suruda veel üks oluline ülesanne. Pea võib olla täiesti tühi, hoolimata soovist teha mõistlik ja head emotsiooni tekitav kingitus. Otsustamine eeldab üsna keerukat infotöötlust, töömälu võib aga stressiolukorras viletsamini töötada ja selle tõttu võivad inimesed teha pealiskaudsemaid otsuseid,» kirjeldab Arro.

Arengukoostöö Ümarlaua juht Sigrid Solniku sõnul annavad pühad hea võimaluse teha mitu kinki korraga – kingitus lähedasele võib samal ajal olla ka kingitus loodusele või abivajajatele nii Eestis kui kaugemal. «Kui kingid šokolaadi, vali õiglase kaubanduse märgiga tahvel; kingi pakkimisel otsi lahendusi, mis hiljem toodaks võimalikult vähe prügi. Kui inimesel on kõik olemas, kaalu tõsiselt varianti kinkida oma inimese nimel pesapaikade kaitset must-toonekurele, kooliharidust lastele või kana Keenia naistele. Head tegevaid ning vahvaid võimalusi on mitu!» märgib Solnik.

Kuidas teha viimasel hetkel tark kink?

Ära mine kaubanduskeskusesse ideid otsima, kaubaküllust nähes on keeruline head otsust teha. Nii võib osta midagi, mis tundub esmapilgul vahva, kuid koju jõudes on lummus hajunud ja veidi häbigi – on tal seda ikka vaja?

Ära mine stressiga poodi või vähemalt teadvusta, et stressis sina ei ole alati sama hea otsustaja kui stressita sina.

Poes midagi märgates püüa mitte kohe otsustada – jaluta ringi ja kaalutle kinki võimalikult mitmest aspektist. Kui on vähegi aega, tule järgmisel päeval tagasi, kui kink tundub ainuõige.

Uuri mitte kaubavalikut, vaid vaatle kingisaajat – mida ta armastab või vajab? Kas tema lemmik-jalgrattakindad kulusid just läbi? Kas ta räägib juba kuid igatsevalt ajakirja Science tellimusest? Kas ta tahaks massaažiseanssi või on hakanud just kokanduse vastu huvi tundma, endal pole tainarulligi?

Spioneeri: küsi tema sõbralt, kaaslaselt või pereliikmelt nõu: mis võiks kingisaajal just praegu südame põksuma panna? Kas on mingi asi, mille kohta ta rõõmsalt tunnistab, et «šokolaadi on mul alati vaja ja villaseid sokke pole kunagi liiga palju!»

Äkki on kingisaaja keegi, kelle saad kingituseks hoopis endaga õhtusöögile, kinno või uisutama kutsuda – iseenda aeg kenasti pakendatuna on emotsionaalselt mõjuv, ent koormab vähem kodu ning keskkonda.

Veel pole hilja peres kokku leppida, et igaüks, ka lapsed, saavad ühe hästi läbi mõeldud kingi. Suurim rõõm on ühest oodatud kingist, iga järgmine kink hoopis vähendab rõõmu.

Kui inimesel on kõik olemas, kaalu annetust või heateokingitust. Pikemalt loe siit: http://www.terveilm.ee/leht/mida-kinkida

Algatuse «Kingi targalt!» eesmärk on suurendada laste rõõmu ja pakkuda nõu kõigile, kes usuvad, et rohkem kinke ei ole parem. Tõeline jõulurõõm ei tule asjade rohkusest, vaid südamega tehtud kingitustest.