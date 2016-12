Teada-tuntud kaubad, mis varsti müügilt kaovad

Näiteks tavalise seebi müük on viimase viie aasta jooksul vähenenud 18 protsenti, kirjutab newscom.au viitega Euromonitorile.

Hiljuti Austraalias tehtud uuringust selgus, et vaid 15 protsenti noortest (18-24-aastased) maakera kuklapoolel elavatest inimestest kasutas viimasel kuul tükiseepi, kolmandik kasutas dušigeeli või vedelseepi. USA uuringu andmetel enam kui pooled noored usuvad, et tükiseep on kaetud bakteritega.

Kui 2013 aastal müüdi pulgakomme 37 miljoni dollari eest, siis kaks aastat hiljem oli see langenud 17 protsenti ehk 30,6 miljonini.

Selgub ka, et inimesed ei hooli enam nii palju oma juustest. Nimelt on märgatavalt vähenenud vähenenud lokkide tegemine või siis juuste sirgendamine.

Melbourne’i ülikooli psühholoogi Brent Cokeri sõnul on selle taga milleeniumi põlvkond, kelle jaoks paljud tooted on mõttetud.

«Paljud tooted pole enam vajalikud,» rääkis Coker. Ta tõi näiteks salvrätikud, mida noorem põlvkond peab mõttetuks, sest nad ei istu enam laua taha sööma. «See rituaal puudub. Nüüd haaratakse oma toit kaasa ja süüakse seda iPadist Netflixi vaadates,» rääkis psühholoog.

Oma populaarsust on kaotamas ka patareidel töötav hambahari, mille müük on viimase viie aasta jooksul vähenenud 40 protsenti. Samal ajal kui elektrilise hambaharja müük on kasvanud 29 protsenti.

Ka deodrantkreemi aeg on müüginumbrite järgi ümber saamas. Viimase viie aasta jooksul on selle toote läbimüük langenud 58 protsenti.

Novembris tuli avalikuks McDonaldsi siseinfo, mille kohaselt vaid iga viies milleeniumipõlvkonnast on maitsnud Big Maci.