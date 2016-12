Rahvas suutis pangaautomaadi mahavõtmise edasi lükata

Pangaautomaadi sulgemine tekitas nii kohalike elanike seas kui ka meedias üsna suurt kära, kirjutab Raplamaa Sõnumid. Õige pea korraldas Kehtna vallavalitsus Kehtna A&O kaupluses allkirjade kogumise ATM masina allesjäämise toetuseks.

Vallavanem Indrek Kullami sõnul saadi vaid mõne nädalapäevaga kokku 625 allkirja. Kuigi kogumine oleks võinud toimuda veel kauem, ei näinud Kullam sellel mõtet. «Ega väga vahet ole, kas seal on tuhat või kaks tuhat allkirja, see tulemus juba näitab, et inimestel on huvi pangaautomaadi jäämise vastu,» ütles ta.