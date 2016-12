Tuhanded tudengid ootavad pangalt venima jäänud ISIC-kaarti

«Peaksin saama Swedbankist uue tudengikaardi, sest praegune aegub aasta lõpus. Vaatasin, et see oli 7. detsembril välja saadetud ja helistasin panka, et kas äkki on midagi juhtunud,» kirjeldas toimetuse poole pöördunud Anne. Imestama pani aga klienditeenindaja väide, et uued kaardid tulevad välja alles jaanuaris ja seniks peab kasutama asenduskaarti. Seetõttu olevat tuhanded noored seniks uue tudengikaardita.

«Ma poleks seda teada saanud, kui poleks ise helistanud. Uurisin ka, et miks nad ei ole teavitust saatnud, aga teenindaja vabandas ega osanud öelda, miks ülemustel töö tegemata oli,» rääkis tudeng. Kuigi Swedbank pakub alternatiivina asenduskaarti, olevat neiul sellega seni kehvad kogemused.

«Eelmisel aastal pidin ka saama uue kaardi, aga pank saatis selle esimesel korral avatud ümbrikus ning teisel korral oli kaart katkine. Kasutasin asenduskaarti umbes kuu aega ning see pole mugav, sest sellega saab põhimõtteliselt ainult raha välja võtta,» lisas Anne.

Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask kinnitas, et tõepoolest viibivad hetkel osad panga koostööpartneri toodetavad ISIC kaardid, kokku on neid ligi 4000.

«Kaartide tootja on siiski meile kinnitanud, et kõik need 4000 kaarti lähevad tootmisesse täna ning kaardid jõuavad enamike klientideni selle või järgmise nädala jooksul. Võib siiski juhtuda, et osadele klientidele ei jõua kaardid õigeaegselt kohale,» ütles ta, viidates, et halvemal juhul võivad mõned kaardid posti teel jõuda kohale jaanuari esimestel päevadel.

Pank lubas, et kliente teavitatakse sellest ka otse.