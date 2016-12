Postimees katsetab: milline kuusejalg jätab peresuhted lõhkumata?

Esimesena astus võistlustulle nii mõnegi suhte proovile pannud või sootuks lõpetanud nõukogudeaegne kuusejalg. Ülesseadmisel oli tükk tegemist, et nulg üldse püsti jääks, rääkimata sellest, et ta ideaalis sirge võiks olla. Sobilik meeskonnatööks ja üksikule inimesele, kellel on ilmatumalt palju aega kuusega jännata või siis sellele, kelle arvates on loodis kuusk lihtsalt ülehinnatud.

Järgmisena oli kord pedaaliga kuusejala käes. Nulg kuusejala keskele asetatud, tuli hakata pedaali pumpama. Mõne aja pärast käis kõll, mis andis märku, et ülesanne on sooritatud. Nulg oli sirge! Kuusejalal on väike veemõõdik, mis näitab paagi veetaset ja pedaali saab lapselukuga kinni panna, et ta kogemata vastu minnes lahti ei läheks.

Kolmandana astus võistlustulle klassikaline kruvidega kuusejalg. Skeptik minu sees aimas, et siinkohal võib olla tegemist nõukaaegase kuusejala moodsama versiooniga, mis on vaid tänapäevane variant peresuhete hävitamiseks. Imestus oli aga suur, kui pärast pikemat kruvide keeramist kuusk sirgelt seisis.

Neljas osaleja oli kruvidega kuusejala ilusam versioon. Veevõtukoht on sel küll väiksem, kuid see-eest näeb ta palju ilusam välja. Kuna antud kuusejalga mahuvad pigem väikesema otsaga kuused, siis oli kuuse paigaldamine üsna lihtne – piisas vaid puu jalga asetada, mõni kruvi kinni keerata ja kuusk ongi püsti.

Viimaseks katsetatavaks võtsime suure kruviga kuusejala EasyFix. Enne kuuse püstitamist puuriti nulule auk põhja, millesse hiljem kuusejala kruvi läks. Natukene keeramist ja nulg oligi paigas.