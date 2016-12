Ülevaade: millal teha makseid, et need enne pühi kohale jõuaks

Swedbank

Riigisisesed arveldused

23. detsembril alates kell 16 kontoris ja 16.30 elektroonilistes pangakanalites tehtud riigisisesed maksed ning 24.–26. detsembril elektroonilistes pangakanalites tehtud riigisisesed maksed edastatakse saaja panka 27. detsembril.

30. detsembril alates kell 16 kontoris ja 16.30 elektroonilistes pangakanalites tehtud riigisisesed maksed ning 31. detsembrist - 1. jaanuarini tehtud riigisisesed maksed edastatakse saaja panka 2. jaanuaril.

Pangasisesed maksed liiguvad tavapäraselt.

Välisarveldused

22. detsembril tehtud ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval, kiirmaksed ja Euroopa maksed 23. detsembril ja tavamaksed 27. detsembril.

23. detsembril tehtud ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval, kiirmaksed ja Euroopa maksed 27. detsembril ja tavamaksed 28. detsembril.

30. detsembril tehtud ekspressmaksed, Euroopa kiirmaksed ja Swedbanki grupi sisesed maksed edastatakse saaja- või korrespondentpanka samal pangapäeval, kiirmaksed ja Euroopa maksed 2. jaanuaril ja tavamaksed 3. jaanuaril.

Kui saaja panga asukohariigis on riigi- või rahvuspüha, võib makse viibida. Venemaa pankadega ei toimu puhkepäevade tõttu arveldusi 2.-8. jaanuaril.

24.-26. detsembril panka laekunud nii siseriiklikud kui välislaekumised kantakse klientide kontodele 27. detsembril.

Pangakontorid

23.12 ja 31.12 on pangakontorid avatud kolme tunni võrra lühemalt ning nõustamispunktid suletud. 24.-26. detsembril on kontorid ja nõustamispunktid suletud. 31. detsembril on Keila kontor suletud.

SEB pank

Pangasisesed arveldused

Kõik SEB Panga sisesed maksed jõuavad pühade ajal saaja kontole hiljemalt tunni jooksul.

Välisarveldused

23. detsembril toimuvad Euroopa maksed tavapärasel viisil, 26. detsembril Euroopa makseid ei edastata ning välisarveldusi ei toimu.

23. detsembril tehtud välismaksed edastatakse järgmiselt:

tavamakse (v.a Euroopa makse) 28. detsembril;

kiirmakse, mis tehakse hiljemalt kell 11, edastatakse 27. detsembril; pärast kella 11 tehtud makse edastatakse 28. detsembril.

ekspressmakse, mis tehakse hiljemalt kell 11, edastatakse samal päeval; pärast kella 11 tehtud makse edastatakse 27. detsembril.

Pangakontorid

23. detsembril suletakse kontorid tavapärasest kolm tundi varem, erandiks on Eedeni kontor (avatud 10–14) ja Kärdla kontor (avatud 10–13). 24.–26. detsembril, 31. detsembril ja 1. jaanuaril on kõik kontorid suletud.

Nordea

Pangasisesed arveldused

Kõik 23. detsembril tehtud Nordea riigisisesed maksed jõuavad ka pühade ajal saaja kontole hiljemalt tunni jooksul. 24.–26. detsembril teostatud tehingud kajastatakse konto väljavõttel 27. detsembri seisuga.

Välisarveldused 23. detsembril

Enne kella 15.30 tehtud euromaksed edastatakse samal arvelduspäeval, hilisemad maksed 27. detsembril.

Enne kella 16 tehtud ekspressmaksed ja Nordea grupi sisesed maksed edastatakse samal päeval. Pärast kella 16 laekunud maksekorraldused edastatakse 27. detsembril.

Enne kella 16 tehtud kiirmaksed edastatakse samal arvelduspäeval, hilisemad 27. detsembril.

Tavamaksed edastatakse saaja panka ja/või korrespondentpanka 27. detsembriks.

Venemaa maksete puhul tuleb pidada meeles, et ajavahemikus 31.12 – 08.01 ei liigu.

Pangakontorid ja Nordea Liising on 23. detsembril avatud kolm tundi lühemalt, 24.-26. detsembril, 31. detsembril ja 1. jaanuaril suletud.

LHV pank

24.–26. detsembril ei tehta pankadevahelisi ega välismakseid ja maksete kohalejõudmine pikeneb puhkepäevade võrra. Pangasised maksed liiguvad ka pühade ajal.

23. ja 31. detsembril suletakse kontorid ja klienditugi kolme tunni võrra tavapärasest varem. 24.–26. detsembril on kontorid ja klienditugi suletud.

Järelmaksu ja väikelaenu klienditugi töötab ka 24.–26. detsembril ja 31. detsembril kell 10–19. 1. jaanuaril on klienditugi suletud.