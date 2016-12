Puugipaanika hirmutab jõulupuu toojaid

«Aidake aru saada! Lugesin internetist, et metsast kuuske tuues võivad tuppa sattuda igasugused karu moodi talveunes olevad putukad,» kirjutas venekeelsele Postimehele Gennadi. «Tuleb välja, et elusat jõulupuud tuues võivad majja sattuda lehetäid, kooreüraskid, kõdutäilised ja isegi puugid! Kas see tõesti on nii?» on mees murelik.

Riigimetsa majandamise keskuse pressiesindaja Marina Poltavtseva sõnul toodi mullu riigimetsast üle 10 000 kuuse ja ettevõte ei tea ühestki juhtumist, kus jõulupuuga oleks toodud kaasa puuk ja inimesed oleksid seetõttu haigestunud.

«Nagu ütleb kõnekäänd – kui hunti kardad, ära metsa mine,» ütles Eesti loodusmuuseumi bioloogi Katerina Pesotski. Ka sügisel seenel käies võib putukaid kaasa tuua, kuid bioloogi sõnul ei takista see inimesi metsa minemast. Aga korterisse sattunud putukate saatus on bioloogi sõnul kurb – nad ei jää ellu.

Bioloogi sõnul võib internetist leida palju kasulikku informatsiooni, kuid mõne artikli sisusse tasuks suhtuda kriitiliselt. Puudel elavaid parasiite võib tuppa sattuda, kuid need on inimese jaoks täiesti ohutud ja mööblit ei söö. «Enamik putukaid ja mardikaid ei talvitu mitte puus, vaid mullas ja lehekõdus,» rääkis Pesotski.

Tuppa sattuvatest putukatest võivad ohtlikud olla vaid puugid. Nemad aga võivad majja sattuda ka inimeste riietel või lemmikloomade karvades. «See on nagu Vene rulett. Aga kuusel talvituva puugi tuppa sattumine on väga vähetõenäoline, sest talveunes on nad lehtede vahel ja isegi aktiivsetena ei roni ohvrit otsides kuusele,» rääkis bioloog.

Loodusteadlase sõnul on talveuni loomariigis väga oluline, kuna aitab säästa energiat. «Karu näiteks vajub pinnapealsesse unne ja erinevalt näiteks sügavasse talveunne jäävatest imetajatest tema südametegevus väga palju ei aeglustu. Ämblike ja putukate talvitumist ei saa võrrelda karu talveunega,» kinnitas Pesotski.

Bioloogi sõnul võib puuga elamisse sattuda putukamune, kuid on väga vähetõenäoline, et soojas ja kuivas korteris munast vastne saab. Pealegi tuuakse pühadeks tuppa noori puid, mitte vanu kuuski, mis putukatele on meele järele.

«Loomulikult, kui inimene paneb üles tehiskuuse, siis mingid putukad teda ei ohusta. Kuid plastkuuske ehtsaga võrrelda ei saa,» arvas bioloog.