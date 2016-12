Suur maitseproov: kust saab parimaid mandariine?

Postimees viis läbi suure mandariini testi, kus osalesid üheksast erinevast poest ostetud mandariinid ja klementiinid – sellest, mis on nende kahe vahe tuleb juttu pisut hiljem, enne aga tulemustest.

Mandariin või klementiin?

Viljade Maailma tegevjuhi Margus Teemanti sõnul on mandariinid hariliku mandariinipuu väikesed ja pehme koorega viljad, mille põhiline kasvatamispiirkond on Kagu-Aasias ja kõrghooaeg detsembris-jaanuaris, kui kasvupiirkondades algab saagikoristushooaeg. «Mandariinid ei ole nii happelised kui apelsinid ja neis leidub alati seemneid,» lisas ta.

Klementiin pole aga muud, kui üks hariliku mandariinipuu üks sortidest. Selle koor on sile ja läikiv ning nad on magusamad ja mahlasemad kui tavalised mandariinid. «Kehtib ka reegel, et mida väiksem on klementiin, seda magusam,» selgitas Teemant.

Poodides on näha kahte gruppi liigitatud tooteid – klass I ja klass II. Neid tsitruseliste klasse reguleerib ja kontrollib Euroopa Liidus kehtestatud turustamisstandard. I klassi tsitrusviljad peavad olema hea kvaliteediga. Viljadel võivad olla tühised vead, kui need ei mõjuta toote üldist ilmet ja kvaliteeti, näiteks nagu tühised kuju- või värvusvead, tühised päikesepõletuslaigud või pindmised vead, mis ei ole kahjustanud viljaliha.

II klassis on lubatud madalama kvaliteedi ja välimusega vili. Selles klassis on lubatud kujuvead, värvuslaigud, sh päikesepõletuslaigud ja ka mehhaanilisel teel tekkinud armistunud vead, nagu rahekahjustus, hõõrdumine aga ka käsitlemisel tingitud defektid.

Kvaliteeti ei tea ette

Mandariini ja klementiini kvaliteet sõltub Teemanti sõnul paljuski kohalikust kasvuperioodist. «Olulised tegurid on päike ja vihm. Kui ühte on liiga palju ja teist liiga vähe, siis sellest sõltub vilja tegu ja nägu. Lihtsalt riigi põhjal öelda, hea või halb, ei ole õige,» lisas Viljade Maailma tegevjuht.

Suurimad tarnijad on Hispaania ja Maroko. «See aasta oleme müünud hoopis Kreeka klementiine ja on väga maitsvad. Lahtise koorega, vähe seemneid ja magusad. Järgmine aasta võib-olla hoopis teisiti,» sõnas ta.

Kui tahta hinnata mandariini kvaliteeti välimuse järgi, võib Teemanti sõnul petta saada. Hooajal on nad kõik mahlased - magususega võib olla teisiti. «Lisan veel, et Eesti tarbija eelistab suuremaid I kategooria mandariine - kuigi väiksemad viljad on tihti mahlasemad ja maitsvamad,» ütles Teemant.