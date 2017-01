Lugeja küsib: kas joobes juhtimise tõttu on õigustatud auto konfiskeerimine?

Vastab politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak.

Vastavalt karistusseadustikule on kohtuvälisel menetlejal õigus taotleda kohtult sõiduki konfiskeerimist, kui isik avastatakse autoroolist alkoholi tarvitanuna ja seda isegi juhul, kui tuvastatud joobeaste annab aluse väärteomenetluse alustamiseks.

Väärteomenetluse puhul on sõiduki konfiskeerimine pigem erandlik karistus ning seda taotletakse reeglina juhul, kui inimene on juhtinud sõidukit alkoholi tarvitanuna korduvalt ning senised karistused ei ole mõju avaldanud ning oodatud muutust liikluskäitumises toonud.

Esmakordselt alkoholi tarvitanuna autoroolist avastatud isiku puhul, kui tegemist on nn väärteojoobega, sõiduki konfiskeerimist ei taotleta. Otsuse karistuse osas teeb kohus ja sellega mittenõustumisel on võimalik see edasi kaevata, mida kindlasti istungil ka menetlusalusele isikule selgitati.