Tinderi looja avalikustab: suurim viga, mida äpi kasutamisel teed

«Tinderis toimivad just need fotod, mis näitavad sinu tõelist iseloomu ja huvisid – seega ausat vaadet sinust endast,» ütles Rad Business Insiderile.

Näiteks kui Tinderisse logida Facebooki kaudu, siis soovitab Facebook kasutada esimest kuut fotot, mis sinu profiilil ilmuvad. Rad märgib, et kuna mitmetel neist võid olla koos sõpradega, siis mõjub see pigem ebaefektiivselt ning hajutab tähelepanu.

«Me näeme sotsiaalmeedias igapäevaselt tohutult pilte ja videosid ning oleme nende tõlgendamisel saanud juba väga heaks. See tähendab, et me näeme kohe ära, kas inimene näitab oma tõelist palet või mitte – kas ta võiks olla sõbralik ja lahke, milline on tema kehakeel, kas mind tõmbaks tema juurde?» kirjeldas Rad.

Seega soovitab Tinderi looja, et mõistlik oleks suhtlusäppi valida fotod, mis näitaksid su iseloomu parimaid külgi ja su huvisid, sest need mõjuvad lihtsalt edukamalt ja huvitavamalt. Pingutatud ja lavastatud fotodest pole tõenäoliselt kasu, sest need mõjuvad võltsilt.