Üheksa mõttetut asja magamistoas, millest peaksid vabanema

Vormi kaotanud padjad. Lihtne test, millega tuvastada, kas padja peaks uuemaga asendama, on järgmine. Voldi padi kokku ning vaata, kas see võtab kohe oma kuju tagasi? Kui padi jääbki lössi, on selle «parim enne» ilmselt lõppenud, kirjutab Homelife. Asenda see padjaga, mis on pehme ja kohev ning tagab parema une.

Suvaline olmeprügi. Magamistuba võiks olla rahulik koht, kus on võimalikult vähe asju – peaks ju piisama voodist, öökapist ja mõnest riiulist. Liigsed asjad ainult häirivad toa üldmuljet ning võtavad ruumi, kuigi sa ei pruugi neid juba ammu vajada. Viska minema vanad vihikud, paberid ja muu pahn, mida sa ei kasuta.

Raamatud, mida oled juba lugenud. Kui külaline näeb su laual mõnd tuttavat raamatut, võib see olla küll heaks vestlusealgatajaks, kuid kui sageli külaliseid ikka su magamistuppa satuvad? Kui raamat pole just sentimentaalse väärtusega või tulevikus vajalik, anna see sõpradele või tuttavatele edasi, et nemadki saaks lugemisrõõmu tunda.

Riided, mida sa iial ei kanna. Siin pole küsimustki – kui sa pole mõnd riideeset aasta aega kandnud, on vähetõenäoline, et selle üldse enam kapist välja võtad. Kui riidekapp on pungil tarbetuid riideid täis, siis on raskusi ka oma lemmikriiete välja otsimisega. Jaga riided sorteerimisel kolme gruppi: alles jätmiseks, edasi andmiseks ning minema viskamiseks. Kindlasti on sul riideid, mis on juba moest läinud või sulle enam ei sobi – kui need on korralikud, vii need annetuskasti, kui mitte, siis viska minema.

Vanad meigitarbed. Ka buduaarilaual ja meigikotis tasub aegajalt suurpuhastust teha. Vananenud meigi- või hügieenitarbed muutuvad ajapikku kehale kahjulikuks ning võivad levitada ka baktereid.

Vanad elektroonikavidinad. Viska parem heaga minema oma kümme aastat vana telefon ning äratuskell, mis enam ei tööta.

Üle äärte ajav pesukorv. Mis puutub musta pesusse, siis mõistlik oleks ka seda magamistoas mitte hoida. Võimalusel oleks hea pesu pesta nii tihti, et musta pesu korv ei hakkakski üle ajama ega sellega vaadet häirima.

Lemmikloomad. Karvaste loomade koht pole magamistoas esiteks hügieeni tõttu, kuid uuringutega on ka välja toodud, et koos lemmikloomadega magamine häirib samuti unekvaliteeti.

Mobiiltelefon. Esiteks on mobiiltelefon üks räpasemaid asju su kodus, sest vaevalt enne selle puutumist iga kord käsi pesed. Mobiiltelefon puutub nii näo lähedal, kotis kui ka taskus kokku eriti paljude bakteritega. Lisaks tasub endalt võõrutada komme enne magamaminekut voodis telefoni vaadata, sest ka see ei taga sugugi head und.