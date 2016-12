Valitsus vaidleb: kas alkohol peab poes olema läbipaistmatu seina või kardina taga

«Jevgeni Ossinovski ettevalmistatud (alkoholiseaduse – toim) paketis on ka ettepanekuid, mis nii suurt toetust ei leia, eelkõige just lisakoormuse panemine kaupmeestele,» ütles majandusminister Kadri Simson Postimehele antud intervjuus. Ministri sõnul on ta kaupmeeste esindajatega kohtunud. «Maapoodidele lisakoormuse panemine võib viia olukorrani, kus maal poe pidamine pannakse kahtluse alla,» ütles Simson. Ta lisas, et tegu on küsimusega, kus tal on vaja tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovskiga leida optimaalset lahendust.

Tänasel valitsuse pressikonverentsil keeldus Ossinovski majandusministri väljaütlemist kommenteerimast. «Kaupmeeste liit ja teised osapooled on püüdnud veenvalt tõestada igasuguseid asju alkoholi eelnõu kohta. Mind ei ole veendud, et see (alkohol eraldi osakonnas – toim) oleks erakordselt kulukas ja peaaegu et võimatu,» ütles Ossinovski.

Simsonist, Ossinovskist ja justiitsminister Urmas Reinsalust koosnev alamtöörühm peaks hakkama seda arutama, kuid seni pole selleks aega leitud.

Peaminister Jüri Ratase sõnul olid maapoode puudutavad piirangud üks viimaseid vaidluskohti, mis valitsuskabinetis lauale jäi. «Tundub, et mõne poe jaoks on see liiga suur investeering ja on vaja kaaluda, mis kujul seda füüsilist eraldamist teha – kas peab olema sein või piisab kardina ette tõmbamisest,» sõnas Ratas. Valitsusjuht kinnitas, et alkoholipiiranguid valitsuskabinetis enam ei arutata, vaid sellega tegeleb kolmest ministrist koosnev alamtöörühm.

«Minu palve oli, et kolm ministrit ühise keele seal leiavad,» ütles ta. Kui üksmeel on leitud, tullakse teemaga taas kabinetti.

Ossinovski sõnul vaieldi valitsuskabinetis sisuliselt selle üle, kas peab olema sein või piisab sirmist. Selle aasta kevadel esitas Keskerakond riigikogule eelnõu, mille kohaselt tuleb alkohol eraldada muust kaubast läbipaistmatu seinaga. Samasugune säte oli kirjas ka eelmise valitsuse laual olnud alkoholieelnõus, mis annab poodidele valida, kas tõsta alkohol n-ö müüja selja taha või teha sellele eraldi osakond.