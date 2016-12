Eestlaste ebausk: mida kindlasti kinkida ei tohi

Terve hulk tänapäeval populaarseid kinke, nagu kellad, rahakotid, taskunoad jt tuleks vanarahva tarkuse kohaselt kinkimata jätta, sest need toovad endaga kaasa ebameeldivusi või võivad põhjustada suisa surma. Millest sellised uskumused tulevad, on raske selgitada ka rahvaluuleteadlastel.

«Ebausu hulgas on neid keelde, mis on seotud põhiliste hirmudega. Näiteks ebameeldiva välimusega ja eeldatavalt mürgised olendid, kes seavad elu ohtu (sipelgad, ämblikud), teatud välimusega isikud, vahendid, mille abil saab võimu teise inimese tahte ja käitumise üle, aga ka hirm võõraste ja uute esemete ees, » rääkis folklorist Mare Kõiva.

Ebausku toidavad ka isiklikud õõvastavad kogemused, mida räägitakse edasi ja püütakse vältida, aga ka teatavad kujutlused võõraste või teisele rühmale kuuluvate esemete ja kommete kohta, mis äratavad vastumeelsust ja loovad ebamugavaid seoseid. Samuti võõrastatakse ja räägitakse eelarvamuslikult liiga vanadest ja liiga moodsatest kommetest jne. «Ühesõnaga - stereotüüpide ja uskumuste tekkemehhanisme on palju,» tõdes Kõiva.

Folkloristi sõnul kuulub näiteks 20. sajandi jubeduste hulka lugu kammi leidmisest supi seest. «See on midagi sellist, mis vaatamata kultuurile ja kohale tekitab tugeva vastumeelsuse ja iivelduse. Justkui - tühja ka, mis seal siis on, samas on see visuaalselt ja kujutlustasandil kohutav elamus,» selgitas rahvaluuleteadlane.

Asjad, mille kinkimist tuleks vanarahva sõnul vältida:

Kella – kella (olgu siis nt käekella) kinkimine annab teada, et teie aeg on otsa saamas, armastajad lähevad lahku ja sõprus lõppeb.

Jalanõud – jalanõude saaja jalutab kinkija elust välja.

Tühi rahakott – rahakotti ei tohi kunagi tühjana kinkida, vastasel juhul tood vaesuse majja. Kel aga siiski plaanis rahakott kinkida, tasuks seemneks sisse pista ka rahakupüür.

Taskurätt – taskuräti saajat ootavad pisarad.

Kaelakee – armastajad ei tohi üksteisele ketti kinkida, kui nad ei kavatse just lahku minna.

Kunst/potililled – kunst/potilille saajat ähvardab surm.

Lips – vanarahva sõnul tõmbab kingitud lips kandjal kõri kinni.

Labidas – labidaga kaasneb vanasõna «kes teisele auku kaevab, see ise sinna kukub», sest labida saaja pidavat kaevama kellelegi auku või võib ise auku kukkuda.

Peegel – peeglisaaja hing võib peeglisse kinni jääda. Ühtlasi usutakse, et see toob lihtsalt õnnetust. Kui aga peegel peaks katki minema, on oodata seitse aastat õnnetust või õnnetut armastust. Seetõttu on parem peegel üldse kinkimata jätta.

Kindad – kindad toovad kingina ebaõnne, samuti ennustavad saabuvat haigust.

Kaktus – kaktus kingitakse inimesele, keda vihatakse. Seega võib südamest kingitud kaktus jätta kingisaajal hoopis mulje, et kinkija teda vihkab.