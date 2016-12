Uber jäi jõululubaduse täitmisel hätta

«Väga läbimõtlemata kampaania,» kirjutas Mario Uberi Facebooki lehel. «Üritasin kõik kuus tundi kuuske tellida. Vahepeal tuli isegi mobiil laadima panna. Kella viie paiku käisin ja ostsin Bauhausist ilusa kuuse 11,95 eest. Puht sportlikust huvist proovisin siiski tellida kuni 19.00-ni välja. Mõttetu üritus.»

«Super idee,» kiidab Tania samal lehel. «Aga teostus on nõrk. Kui järjekord on nii pikk, oleks tore näha järjekorranumbrit. Proovisin ca 50 korda. Kas on üldse mõtet oodata?»

Kuigi suur osa jäi kuuseta, õnnestus mõningatel jõulupuu siiski saada. «Tänud kuuse eest! Pirital ei õnnestunud, aga kesklinnas sai kohe,» jagas Märt oma kogemust.

Uberi Eesti tegevjuhi Enn Metsari sõnul oli kuusekampaania väga populaarne. «Olime kogu Uberi tiimiga kampaanias osalemas ning oli väga südantsoojendav näha nii palju naeratavaid nägusi! Tellimusi oli tõesti väga palju,» tõdes Metsar ja lisas, et kuuse sai poolsada klienti, kelle seas oli nii peresid kui ka töökollektiive. «Olime varunud rohkem kuuski kui eelmisel aastal, ent kõigini me kindlasti ei jõudnud. Iga kuusk leidis omale rõõmsa kodu.»

Metsari sõnul on populaarsete kampaaniate puhul kingituste arv piiratud ja proovitakse jõuda nii paljudeni kui võimalik. «Kõigile osalenutele, kellel ei õnnestunud kuuske tellida, oleme teinud ka väikese digitaalse kingituse,» märkis Metsar.