TJA: pürotehnikat võivad müüa vaid sellekohase loaga ettevõtted

Pürotehnilisi tooteid müüa soovival ettevõttel peab olema TJA poolt väljastatud pürotehnilise toote käitlemise tegevusluba, teatas neljapäeval ameti pressiesindaja. Ta lisas, et väljastatud tegevusload on leitavad majandustegevuse registrist.

Pürotehnilisel tootel peab olema kasutusluba või CE-märgistus. F2 ja F3 kategooria pürotehniliste toodete selvemüük on keelatud.

Paugutite jaemüük on keelatud, samuti ei tohi pürotehnilised tooted asuda kaupluse vaateaknal. Need peavad olema suletud vitriinis või letitagusel riiulil selliselt, et poleks kättesaadavad kõrvalistele isikutele.

Müügikohas võib hoida kuni 20 kilo tooteid letitagusel riiulil või vitriinis ning kuni 80 kilo müügikoha juures asuvas hoiukohas või letitaguses lukustatavas metallkapis. Müügilett ja metallkapp ei tohi ohu korral takistada müügisaalist väljumist ja kapi ukse välisküljel peab olema ohumärgis.

Müügikoht ei tohi paikneda väljapääsu vahetus läheduses selliselt, et see takistaks õnnetuse korral inimeste evakuatsiooni.

F3 kategooria pürotehnilisi tooteid võib müüa vähemalt 21-aastasele isikule isikut tõendava dokumendi alusel. Neid võib müüa vaid alalises müügikohas, ehk kohas, kus toimub müük rohkem kui neljal järjestikusel kuul aastas. Ajutistes müügikohtades F3 kategooria tooteid müüa ei tohi. Pürotehnilisi tooteid ei tohi saata postiga.

Lisateavet pürotehniliste toodete müügi kohta leiab TJA kodulehelt.