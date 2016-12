Lugeja küsib: miks Selver valis nii ebamugava puldi?

«Selver on välja vahetanud iseteeninduspuldid. Näevad igati kenad välja, aga nende kasutamine on tõeline rist ja viletsus. Ostukäru küljes asuva hoidja jaoks on selle nö käepide liiga suur ja see jääb pidevalt käru ääre taha kinni. Vana puldiga piiksutasid ära ja panid supsti hoidikusse, nüüd on tükk jamamist,» kirjutab lugeja