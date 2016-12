Äpid, mis võiksid jõuluajal kasulikud olla

«Suure osa elust oleme pidanud ise oma jõulusalmid pähe õppima, valima jõulukaarte standardpostkaartide seast ja raadiot kuulates lootma, et seal oodatud jõululaule mängitaks. Nüüd pakub nutikas sõber taskus advendiaja nautimiseks aga hoopis vingemaid võimalusi,» ütles Tele2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov ja tõi välja viis lemmikäppi, mis aitavad valmistada jõuluroogi, pääseda häbist, kui jõulusalm jäi pähe õppimata või saata lähedastele väga omanäolisi jõulutervitusi.

Jõulusalmid on eestikeelne äpp, mis sisaldab ühe-kahesalmilisi luuletusi, millega oma kingid jõuluvanalt välja lunastada. Äpil on ka väga häbelikele inimestele mõeldud funktsioon, mis luuletused ise ette loeb. Hea abimees ka lastele luuletuste õppimiseks.

Red Stampiga saab teha personaalselt kujundatud elektroonilisi jõulukaarte, mida sõpradele saata. Neile, kes viitsivad rohkem vaeva näha ja ootavad professionaalsemat tulemust, on igasuguse graafika jaoks hea see veebileht. Siit saab mõne dollariga valida tuhandete kutsete ja kujunduste põhjade vahel. Kasutamiseks on vaja veidi elementaarset pilditöötlusoskust, aga tulemus näeb välja, nagu oleksid hulga rohkem vaeva näinud.

Elf Yourselfiga saab teha video-postkaardi, kus peale sinu tantsivad ka sõbrad. Lae viis pilti äppi, vali sobiv taust ning rakendus keedab sellest kokku jõuluteemalise video, mida saata sõpradele või jagada Facebookis. Natuke tobe, aga samas päris lõbus.

BBC Good Food äpp on mõeldud jõulutoitude valmistamiseks. Seapraadi ja hapukapsaid saad ilma selletagi teha, ent rakendus aitab valmistada peenemaid ja rahvusvahelisemaid roogasid. Juhendid on ingliskeelsed, aga see-eest on need varustatud piltide ja toitumisalase infoga. Sealhulgas on välja toodud kaloraaž, et teaksid varakult trenniaja planeerida. Martsipani-, Amaretto- ja teised jõulukoogid näevad välja vinged ja keerulised, aga on tegelikult täiesti teostatavad.

Christmas Radio äpp kogub muusikat populaarsest netiraadiote keskkonnast Shoutcast ning, nagu nimigi ütleb, kuuleb sellest päev otsa ainult jõululaule. Võid sellega kiusata kolleege või kasutada jõuluõhtusöögi taustamuusikaks.

Mitte ainult jõuluks

Elisa suhtekorraldusjuhi Marika Raiski soovitatud äpid pole seotud ainult jõuludega, aga neid võib pühade ajal rohkem vaja minna.

RMK äpp aitab inimestel kiirelt ja seaduslikult metsast kuuse leida ning selle eest ka koheselt tasuda.

Snapchat on noorema sihtrühma lemmikäpp ning pakub võimalust teha toredaid pilte ja videoid ning neid sõpradega jagada. Jõulude ajal on Snapchatis filtreid, kus saab pildile lisada põdrasarved või kaunid lumehelbekesed.

Wolt võimaldab kiirelt toidu koju tellida erinevatest toidukohtadest Tallinnas. Valikus on kõike, mida hing ihaldab, alates India toitudest kuni burgeriteni.

Instagram on loonud eraldi lisarakenduse Boomerang, millega saab teha lühivideoid (mida saab ka luupima panna) ja seeläbi sõpradega jõulutegevusi jagada.

Loomulikult soovitame ka jõulude ajaks Elisa Raamatu äppi. Jõulud on rahulikum periood, mil on aega oma nutiseadmest kamina- või küünlavalgel meelepäraseid e-raamatuid lugeda.

Jõulukingituste planeerimisel lähedastele ja nende eelarvestamisel on abiks rakendus nimega Christmas Gift List.

Äpid nurka

Telia meediasuhete juhi Raigo Neudorf soovitab pühade ajal leida pigem aega iseendale, perele, lähedastele ja sõpradele, kuna nutiajastule kohaselt oleme nagunii iga päev erinevate digiseadmete ja äppide kasutamisega seotus.

«Pange head sõnumid ja soovid teele näiteks postkaardiga ning leidke võimalus helistada mõnele kaugemale sõbrale-tuttavale, keda pole ammu näinud. Püüdke märgata hädasolijaid ning teha mõni heategu, ükskõik kui väike see tundub. See kaalub üles kõik äpid,» ütles ta.